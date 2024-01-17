Прослушивание журналистов Bihus.Info: в проекте предположили, кто может стоять за спецоперацией

К спецоперации по прослушиванию и видеосъемке журналистов проекта Bihus.Info были привлечены десятки человек. Расследователи уже подразумевают, кто может стоять за организацией.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала заместитель главного редактора Bihus.Info Алиса Юрченко.

По ее словам, эта спецоперация "нереальных масштабов". По мнению журналистов, ее организовывали очень влиятельные в стране люди. К прослушиванию и видеосъемке были привлечены десятки человек.

"Во время спецоперации, в день нашего тренинга, во время неофициальной части вечером, там было очень много сотрудников спецслужб. Чтобы снять это видео, они бронировали и арендовали помещение на несколько дней. Потому что они не могли сразу забрать всю технику из номеров, где мы находились, из-за брони у других людей, просто арендовавших эти номера", — отметила Алиса Юрченко.

Она добавила, что очередную волну наблюдений команда начала фиксировать в конце 2022 года, когда журналисты вернулись к расследованию антикоррупционных кейсов.

"Некоторое время, после начала полномасштабного вторжения, мы были заняты расследованием и идентификацией вернувшихся в Украину россиян, находились в Киевской области и на других территориях. Собственно, когда мы снова вернулись к антикоррупционным расследованиям, у нас начались активные действия с попыткой попасть в наш офис ночью или по крайней мере в подъезд", — рассказала заместитель главного редактора.

Она также предположила, что "слушают" не только журналистов, непосредственно отвечающих за содержание, но и технический персонал.

“Вероятно, речь идет не только об операторах. Потому, что заранее узнали даже место нашей встречи и установили во всех номерах, где мы находились, видеокамеры”, — отметила Алиса Юрченко.

Напомним, что в проекте Bihus.Info пожаловались на слежку и прослушивание своих работников.

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