Подозреваемый в убийстве военнослужащего ТЦК во время судебного заседания / © Национальная полиция Украины

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Правоохранители установили и задержали мужчину, подозреваемого в нападении на военнослужащих ТЦК и СП в Харькове. Инцидент произошел в июне в Салтовском районе.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Нападающий нанес ножевые ранения двум военным. В результате полученных травм один из них погиб на месте, другой получил телесные повреждения.

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Преступление было тщательно спланировано: после совершенного нападающий сменил место жительства и выключил мобильный телефон. Для поисков подозреваемого полицейские проделали колоссальную работу: просмотрели сотни часов видеозаписей с камер видеонаблюдения и отработали около 5 тысяч человек, которые могли быть свидетелями или причастны к преступлению.

Во время проведения санкционированного обыска правоохранители задержали 50-летнего мужчину. Во время допросов он признался в том, что нанес ножевые ранения военным ТЦК и СП.

Подозреваемый в убийстве военнослужащего ТЦК / © Национальная полиция Украины

Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

п. 8 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство лица в связи с исполнением этим комиссаром или должностным лицом служебного или общественного долга);

ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг).

Нападающий задержан в порядке статей 208 и 615 УПК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, в конце июня в Харькове во время исполнения служебных обязанностей на группу оповещения ТЦК и СП было совершено дерзкое нападение. Мужчина применил нож, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один госпитализирован.

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