"Проснулся, и в пабликах смотришь, как оно горит": "Самурай" – о работе экипажа Deep Strike ССО

"Самурай"

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Приятно начинать утро с новостей о поражении вражеского НПЗ или оборонного завода, смотреть видео горящих нефтеперерабатывающих установок и фото черных пятен на военных аэродромах. В этом году подразделения Сил специальных операций стали единственными в Украине, дроны которых преодолели Уральский хребет и поразили цели в 3000 километрах. ССО имеют опыт дальнобойных ударов и теперь для их масштабирования формируют новые экипажи.

А ближе познакомиться с работой экипажа и выполняемыми задачами помог командир одной из групп УБАК с позывным «Самурай».

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– Расскажи, кто входит в твою команду?

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– Кроме меня, в экипаже ударного беспилотного авиационного комплекса два пилота, водитель-электрик, водитель-оператор и мастер. В подразделении все бойцы взаимозаменяемы. Но есть работа, за которую отвечает конкретный человек. Мастер — он и сапер, и инженер. Без его работы не было бы взрыва, который потом все видят. Оператор работает с пультами и выводит борт на маршрут. Свою часть работы выполняют и пилоты — ведут борт к месту назначения. Но они находятся отдельно от нас.

– Экипаж получает задачи, конкретные цели для поражения. Что дальше?

– Выезжаем на позицию. Мы «ведем» борт от получения его со склада и до вылета. Борт нужно собрать, привезти, выбрать пусковую позицию, развернуть и запустить. После этого сворачиваемся. Если экипаж опытный, действует слаженно, можем развернуться и через 40 минут.

– Чем на позиции занимается командир экипажа?

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– Ответственный за работу группы. Но у нас нет такого, что «я сержант, я директор», а солдаты должны бегать и все делать. Работаю наравне со всеми. В то же время управляю процессом и выполняю свои обязанности. Общение с пилотами и командным центром проходят по определенному алгоритму, который сейчас не могу озвучивать.

– Зачем экипажу два водителя?

– За один выезд можем намотать не одну сотню километров. Одному водителю физически тяжело. Зачем так нагружать человека, если его можно заменить? У большинства из нас есть права, люди прошли обучение, поэтому садимся за руль поочередно. И водительская должность не означает, что он только управляет авто. Но он отвечает, чтоб транспорт был готов на 100%.

– Как погода влияет на запуск?

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– Есть погодные условия, при которых запускать борт запрещено. Имеют значение и скорость ветра и дождь, и влажность воздуха. Много факторов.

– Что делаете, когда во время запусков видите опасность от вражеских дронов?

– Зависит от ситуации. Есть оборудование для мониторинга неба. В 99% случаев продолжаем работать. Но можем рассредоточиться, если этого требует ситуация. Командир экипажа оценивает угрозу и принимает решение.

– В перерыве между запусками проводите обучение внутри подразделения?

– Зависит от загрузки, но занятия проводим регулярно. Есть боевая подготовка, медицинская, специальная. Опыта для этого у нас достаточно. Экипажи много работают, нужно давать людям и время на отдых. Если проводим занятия, то не для того, чтобы задолбить солдата. Человеку эти навыки должны пригодиться при выполнении задания. В то же время у нас много людей из гражданской жизни. Они должны быть универсалами, знаний только своего направления для ССО мало.

– Что делаете, если при запуске обнаружили проблему с бортом?

– Проблему первым видит тот, кто работает с ним. Каждый экипаж знает свой летательный аппарат до мелочей — где и куда руку просунуть, чтобы она работала. Если обнаружили что-нибудь внештатное, через наше руководство передаем производителям проблемные вопросы.

– Есть традиция что-то писать или рисовать на фюзеляжах бортов?

– Куда без этого? Можем поблагодарить людей, которые помогли подразделению. Волонтерам или организациям. Пишешь на борту послание от человека или просто от кого и кому. И запускаешь.

– Расскажи о своем пути в войске.

– Есть 15 лет выслуги, из них десять — непосредственно в Силах специальных операций. Я в ССО с самого основания этого рода войск. Восемь лет прослужил в боевом подразделении. Начинал как разведчик-снайпер, а уже пошел главным сержантом роты. Впоследствии два года был главным сержантом в центре ССО, после чего решил попробовать себя на ударных беспилотниках, а именно на дипстрайках.

– Чем работа командира экипажа БПАК отличается от твоей работы в группе спецназначения?

– Это два разных направления. Там работал в прямом контакте с врагом, а в БПАК выполнил задание, вернулся и лег спать. Проснулся — и уже в пабликах смотришь, как горит где-то очень далеко. Что общего? Когда боевая задача успешно выполнена, эмоции что там, что там на максимуме.

– Считали, сколько враг потерял после ваших ударов?

– Цифры в деньгах не назову. Для меня наибольшее значение имел тот борт, что полетел в 3000 километрах.

– А если бы сам мог выбрать цель?

– Хочу, чтобы в эти бункеры полетело столько бортов, сколько нужно, чтобы достать их «товарища». Думаю, это мечта каждого украинца, каждого военного.

– Между экипажами бывают неформальные соревнования? Кто больше запустил, у кого лучше результат?

– Нет. Вот представь, что у одного экипажа борт по каким-то причинам не взлетел, а у другого не хватает деталей. В такой ситуации мы помогаем друг другу. Мы все одна большая группа, нет такого, чтобы мы соревновались в эффективности.

– Кого хотел бы видеть в своем экипаже? Что скажешь человеку, который всю жизнь работал в гражданской профессии и сомневается, справится ли?

– Самое главное, с чем человек может к нам прийти, — с желанием работать. Остальные можно научить. Возьмем, например, продавца-консультанта из супермаркета. Через некоторое время он может научиться на мастера, пилота или водителя.

Подавляющее большинство военных в нашем подразделении еще три-четыре года назад были гражданскими. Сейчас они уже на высоком уровне делают свою работу.

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