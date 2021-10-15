Проснулся от удара ножом: в Харьковской области мужчина жестоко отомстил своей приятельнице

Проснулся от удара ножом: в Харьковской области мужчина жестоко отомстил своей приятельнице

Он порезал ей спину ножом.

В Харьковской области правоохранители задержали мужчину, который жестоко отомстил своей приятельнице, которая пыталась его убить. Он несколько раз ударил ее ножом в спину.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Как стало известно, инцидент произошел 14 октября около 23:00. Женщина гостила у мужчины в поселке Юрченково. После застолья гражданка пошла к себе домой, а хозяин дома лег спать. Проснулся он от того, что женщина ударил его ножом в горло.

Уже пострадавший мужчина выхватил у приятельницы нож и порезал им женщину. От полученных ранений 51-летняя потерпевшая скончалась на месте. После чего гражданин, по данным местных телеграмм-каналов, сдался правоохранителям.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Хмельницкой области девушка жестоко убила мужчину и попыталась инсценировать пожар.

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