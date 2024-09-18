Просроченный паспорт за границей: что делать мужчинам призывного возраста

Украинские мужчины, находящиеся за границей и имеющие просроченный загранпаспорт, могут столкнуться с серьезными трудностями.

Особенно важен вопрос просроченного загранпаспорта для мужчин призывного возраста (18-60 лет), поскольку для получения консульских услуг необходимо отвечать новым требованиям, связанным с мобилизацией и военным учетом.

Что делать, если у мужчины за границей истек срок действия загранпаспорта, как получить новый и какие документы для этого понадобятся — читайте на ТСН.ua.

Согласно новым требованиям, находящиеся за рубежом мужчины призывного возраста должны стать на военный учет, чтобы иметь возможность получать консульские услуги, включая оформление или продление загранпаспорта. Если мужчина не станет на учет, то доступ к таким услугам будет ограничен.

Какие консульские услуги недоступны для мужчин призывного возраста

Согласно новому закону о мобилизации, мужчины, не состоящие на военном учете, не смогут воспользоваться рядом консульских услуг. Это касается:

оформление нового загранпаспорта;

продления срока действия имеющегося загранпаспорта;

оформления доверенностей;

выдачи свидетельства по фото;

оформления постоянного или временного консульского учета.

Единственная же услуга, которую можно получить без военного учета, — это удостоверение личности для возвращения в Украину.

Что делать, если истек срок действия загранпаспорта

Если вы оказались за границей с просроченным загранпаспортом, вот несколько возможных вариантов действий.

Стать на военный учет в консульстве или онлайн

Для этого необходимо обратиться в украинское дипломатическое учреждение по месту вашего проживания. Также есть возможность обновить свои данные через электронный кабинет военнообязанного.

Вернуться в Украину

Если ваш паспорт просроченный, но вы не можете получить новый, есть возможность вернуться на родину, используя специальный документ – удостоверение личности для возвращения в Украину.

Оформить временную защиту или статус беженца

В некоторых странах можно подать заявление на временную защиту или статус беженца, что позволит оставаться легально за границей даже без действительного загранпаспорта.

Получить гражданство или вид на жительство в другой стране

Если вы планируете долгосрочное пребывание за границей, можно рассмотреть возможность получения ПНП (постоянного или временного проживания) или гражданства страны, в которой вы находитесь.

Какие документы необходимы для получения нового загранпаспорта

Для получения нового загранпаспорта, особенно в условиях военного положения, следует подать соответствующие документы. В большинстве случаев это:

действующий внутренний паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий личность;

идентификационный код (ИНН);

фотографии, если это предусмотрено требованиями;

справка о пребывании военном учете;

подтверждение факта пребывания за границей (виза, временное видение на жительство).

Какие могут быть ограничения для лиц с просроченным паспортом

Если ваш загранпаспорт просрочен, это может повлиять на ваши возможности, в частности:

Трудоустройство. Большинство стран не разрешают легально работать без действительного загранпаспорта.

Денежные операции. Вы не сможете открывать банковские счета или совершать крупные финансовые операции.

Путешествия. Невозможно будет пользоваться авиаперевозками или пересекать границы других стран.

Как оформить статус беженца или временную защиту

Если у вас нет возможности вернуться в Украину или продлить паспорт, можно обратиться за международной защитой. Процедура подачи заявки зависит от страны, в которой вы находитесь, но обычно она включает подачу заявления в полицию или соответствующую миграционную службу. Этот статус дает право на:

легальное проживание;

доступ к медицинским услугам;

возможность трудоустройства;

образование для детей;

оформление вида на жительство.

Чтобы получить вид на жительство в стране пребывания можно воспользоваться несколькими путями:

инвестиции в экономику страны (покупка недвижимости, бизнес-инвестиции);

женитьба на гражданине страны;

получение трудового контракта;

поступление в высшее учебное заведение.

Если ваш загранпаспорт просрочен, и вы находитесь за границей, действовать нужно оперативно. Обязательно станьте на военный учет, чтобы пользоваться консульскими услугами, или рассмотрите возможность возвращения в Украину. При необходимости обращайтесь за временной защитой или оформляйте другие виды легализации вашего пребывания за границей.

МИД Украины рекомендует по возможности оформить новый загранпаспорт. Временное продление срока действия паспорта может быть вариантом только в крайнем случае, например, для возвращения в Украину.

Читайте также: