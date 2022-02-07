Простила кражу: в Ровно потерпевшая влюбилась в вора и начала с ним жить

Простила кражу: в Ровно потерпевшая влюбилась в вора и начала с ним жить

Во время расследования преступления потерпевшая влюбилась в подозреваемого.

В Ровно к одному году и одному месяцу ограничения свободы приговорили мужчину, который обокрал двух человек. Одна из пострадавших на суде просила не наказывать грабителя, потому что после преступления начала с ним жить.

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Об этом говорится в приговоре Ровенского городского суда.

По данным суда, подозреваемый в 2019 году украл у потерпевшей компьютер, стоимостью 3182 грн. У другого мужчины он украл мобильный телефон, который стоил 3398 грн. Награбленное он продал.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он добавил, что во время расследования кражи начал жить вместе с потерпевшей.

Потерпевшая это подтвердила и добавила, что они с подозреваемым вместе живут. Женщина просила строго не наказывать мужчину, поскольку у нее нет претензий к нему. Другой потерпевший на суд не пришел.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 185, ч.2 ст.190 УК Украины. Его приговорили к одному году и одному месяцу ограничения свободы. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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