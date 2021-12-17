"Просто акция устрашения": блогера из Днепра, который плюнул в патрульного, после задержания отпустили

"Просто акция устрашения": блогера из Днепра, который плюнул в патрульного, после задержания отпустили

Адвокат блогера уверен, что его клиента не будут наказывать.

Адвокат блогера из Днепра Виталия Санжакова, плюнувшего в патрульного, автора канала VitosDnepr, считает, что у правоохранителей нет оснований для привлечения его клиента к уголовной ответственности.

Об этом сообщает "Суспільне".

"По нынешнему законодательству, к сожалению или к счастью, нет оснований для привлечения к уголовной ответственности за оскорбление полицейского и т.д. Поэтому как бы мы не могли к этому морально относиться, но оснований для привлечения к уголовной ответственности нет. Все-таки уголовный процесс — это больше к закону, а не каких-то моральных норм", — сказал адвокат Санжакова Сергей Парохненко.

По его словам, Санжаков был задержан для вручения подозрения, после чего был отпущен.

"Конечно, это просто акция устрашения была, они этого и не скрывали, скажем так, поучение. Вопрос только в том, насколько это законно?", — говорит Парохненко.

Адвокат сказал, что ему неизвестно об избрании его подзащитной меры пресечения. По словам спикера прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко, вопрос меры пресечения будет рассматривать Киевский районный суд Харькова.

Напомним, что после видео со скандалом, который устроил заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили на въезде в зону ООС, появилась новая видеозапись уже другого инцидента. На видео, обнародованном изданием Украинская правда, видно, что 24 ноября автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили патрульные полицейские, чтобы проверить документы.

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