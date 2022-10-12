Просто боги: ВСУ за 18 минут сбили 4 российских вертолета, но это еще не все

Украинские зенитчики установили рекорд — менее чем за 20 минут "демилитаризировав" 4 вражеских вертолета

Прекрасным удовольствием началось утро для украинских зенитчиков и черной неудачей для российских кафиров. ВСУ попали в 4 вражеских вертолета, при чем сделали это в течение 18 минут времени.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"С 8.40 по 8.58 12 октября на юге Украины зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены, по меньшей мере, четыре ударных вертолета противника (вероятно Ка-52), которые осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении. По предварительным данным один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные – за линией фронта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевая работа велась еще по двум вертолетам.

"Есть большая вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится", – сообщили в ВС ВСУ.

Напомним, что ВСУ за сутки "закобзонили" 270 оккупнатов и демилитаризовали немало вражеской техники. В Генштабе не могут сосчитать, поэтому постоянно вносят коррективы.

За прошедшие сутки украинская авиация, ракетчики и зенитчики уничтожили 4 вражеских склада с боеприпасами и две вражеские системы ПВО.

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