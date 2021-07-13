"Просто болото": в Одессе туристы показали видео с популярного пляжа

"Просто болото": в Одессе туристы показали видео с популярного пляжа

Отдыхающие жалуются на "чистоту воды" у известного пляжа Аркадия.

За последние несколько недель море в Одессе превратилось в настоящее болото. В воде — полно водорослей.

Сейчас в Одессе сезон цветения сине-зеленых водорослей. Их кусочки можно заметить по всему побережью, из-за чего вода становится мутной и приобретает зеленый оттенок.

Так, на ролике, который появился в Сети, отдыхающая предупреждает не ехать на пляж Аркадия.

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"Просто болото. Вообще невозможно зайти", — сказала туристка.

При этом аренда лежаков на пляже у воды стоит до 300 гривен.

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На Аркадии всегда такое

Сколько помню, то такое болото было всегда

На Аркадии почти всегда грязная вода. Зачем вообще там купаться?

На пляже в Одессе люди загорали и купались рядом с трупом (видео)

Напомним, популярная в Инстаграм блогера Таня Носевуч рекомендует соотечественникам и гостям страны отдых в Одессе.

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