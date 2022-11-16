"Просто гасите свет": Медведев заявил, что РФ будет грабить другие страны и цинично высказался о ракетных атаках на Украину

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев приплел ООН к тому, что РФ обстреляла Украину ракетами.

Главный "аватар" России и по совместительству заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ООН виновата в том, что РФ обстреливает Украину ракетами.

Опус по этому поводу он накрапал в своем телеграм-канале.

"Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного враждебными странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Необходимо будет безвозвратно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств", — написал Медведев.

Он похвастался, что у России достаточно иностранных кредитов, замороженных на счетах средств и ценностей и т.п. ценностей — более чем на 300 млрд долларов, и этого достаточно, чтобы компенсировать украденное в России.

"В целом это грустно: ООН приняла такие беззаконные решения, что просто гасите свет. И свет гасят. На следующий день", — написал Медведев.

Напомним, что в Украине 15 ноября была объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области кроме Крыма. Тревога продолжалась почти 4 часа. РФ нанесла ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

Из-за массированной ракетной атаки РФ без света осталась как минимум половина Киева. Обломки попали в жилые дома, там разгорелся пожар. Известно о двух погибших.

В Житомирской и Черкасской областях сработало ПВО. Также в Кривом Роге раздались взрывы.

Из-за обстрелов без света остались Харьковская и Тернопольские области, Львов и Киев.

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