Просто какая-то "черная" неделя для тикток-войск: после Херсонщины ВСУ "закобзонили" кадыровцев в Луганской области

Кадыровские тикокеры получили на орехи от ВСУ в Луганской области.

Тиктокерам Кадырова, которые постоянно скрываются на второй линии обороны, а записывают тиктоки, как-будто с "нуля", в последние дни не удается укрыться от ВСУ. Вчера ночью на их "съемочную площадку" прилетел взрывной спецэффект от ВСУ в Херсонской области, а позже украинские артиллеристы насыпали им "софитов" в Луганской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"По уточненной информации, в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны, в населенном пункте Новоивановка Луганской области уничтожен склад боеприпасов и более 10 так называемых "кадыровцев". В населенном пункте Сватово также уничтожено до 10 оккупантов и около 5 грузовых автомобилей с боекомплектом", - говорится в сообщении.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал "кадыровцам" убираться из Украины и бороться за независимость Ичкерии.

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