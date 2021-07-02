Просто перепутала: в Одессе девушка заплатила за парковку почти тысячу долларов (видео)

Просто перепутала: в Одессе девушка заплатила за парковку почти тысячу долларов (видео)

Девушка приехала в аэропорт из другого города.

В Одессе девушка, улетев на курорт, оставила авто не на той стоянке и за 16 дней ей "накапало" 267 00 гривен.

В Сети появилось видео девушки, которая поделилась печальным опытом парковки в Одесском аэропорту.

Девушка решила оставить машину на парковке на 16 дней, пока будет отдыхать заграницей, но не смогла понять, где какая парковка и, наконец, оставила машину там, где сутки стоят 1440 гривен.

А на парковке напротив неделя стоит 600 гривен.

Как рассказала водитель, это был выходной день, в справочной линии аэропорта никто не отвечал, на месте ей никто тоже не помог, поэтому она поставила автомобиль не туда.

"Вот, что бывает, когда оставляешь машину не на той парковке. Просто перепутала", — пожаловалась девушка.

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