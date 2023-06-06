Просто посадите эти два цветка: как избавиться от гусениц на капусте

Чтоб не опрыскивать капусту химикатами от нашествия вредителей, следует посадить рядом эти два растения.

Существует эффективный и безопасный способ, как избавиться от гусениц на капусте. Для этого нужно рядом с грядками посадить особые цветы, отпугивающие вредителей.

Речь идет о календуле и чернобрывцах. Бабочки, откладывающие личинки на капусте, не переносят запаха этих растений. Поэтому такие цветки отличаются сильно выраженными репеллентными свойствами.

Как это работает? Все достаточно просто. Чернобрывцы и календула выделяют в воздух фитонциды, которые помогают значительно снизить количество бабочек над насаждениями капусты. Когда вредители чувствуют запах этих растений, они не подлетают к листьям капусты, чтобы отложить личинки, поэтому проблему с гусеницами вы решите раз и навсегда.

Есть и другие растения, которые отпугивают вредителей от капусты, но они действуют не столь эффективно. Рядом с грядками можно посеять базилик, укроп, мяту, фенхель или шалфей.

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