"Просто прикольно": российский оккупант хвастается, как грабит мирных жителей (перехват)

оккупанты расстреливают домашних животных и воруют технику.

Об этом один из оккупантов похвастался в разговоре с супругой, которую перехватило ГУР Минобороны.

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Оккупант рассказывает жене, что он регулярно вскрывает гаражи мирных жителей и ворует оттуда все, что может завести.

"У меня здесь скучная жизнь, но когда я ворую какую-то технику, это — интересно. Залетаю в пустые дома, вскрываю. Ворую какой-то мотоцикл-х*кл. Во-первых надо транспорт искоренять, потому что местные могут поехать и рассказать своим о нас и о том, что происходит в селе. Это, во-первых, а во-вторых, это – прикольно", – рассказывает оккупант.

Он признается, что получает от воровства удовольствие, а также ему нравится осваивать разную технику и стрелять по курам.

Напомним, ранее американские специалисты ISW сообщали, что после успешного контрнаступления украинских Вооруженных сил в Харьковской области оккупанты не в состоянии укрепить новую линию фронта. В настоящее время войска врага, вероятно, сосредоточены у линии Лиман-Ямполь.

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