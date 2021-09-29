"Просто развлекались": в Ивано-Франковске двое мужчин стреляли из оружия с балкона многоэтажки

"Просто развлекались": в Ивано-Франковске двое мужчин стреляли из оружия с балкона многоэтажки

Злоумышленников задержали.

Сегодня, 29 сентября, на улице Товарной в Ивано-Франковске двое мужчин стреляли из окна многоэтажки. О правонарушителях полицию сообщила взволнованная местная жительница.

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Как рассказали в пресс-службt патрульной полиции Ивано-Франковской области, правоохранители немедленно прибыли по указанному адресу. Женщина предоставила детальное описание злоумышленников и указала, из какой квартиры стреляли.

Инспекторы поднялись в указанную квартиру. В середине находилось двое мужчин 31-летнего и 32-летнего возраста, один из которых держал в руках оружие.

Патрульные задержали их. Они признались, что действительно стреляли, однако навредить никому не хотели, а "просто развлекались".

Напомним, пьяный 39-летний львовянby устроил стрельбу на летней площадке ресторана в центре Львова. Таким образом ve;xbyf хотел "сделать контент для соцсетей", но вместо этого получил условное заключение.

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