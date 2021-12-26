Просто шок: в Харькове нетрезвая школьница играла котом в футбол (видео 18+)

Девушка зафутболила кота и тот улетел в стену.

В Харьковской области 9-классница шокировала Сеть своими действиями. Она ухватила кота и принялась играть им в футбол, а "процесс" на телефон снимала подруга.

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Шокирующее видео выложили в Сети.

На кадрах видно, как явно нетрезвая школьница на улице схватила кота и копнула его ногой как мяч. Животное улетело на несколько метров и ударилось в бетонную стену.

Все это сопровождалось смехом как самой "футболистки", так и оператора.

"Ученица 9 класса, ранее стоявшая на учете полиции, играет котом в футбол. Поселок Печенеги, Харьковская область", — подписали видео его авторы.

По этическим соображениям мы не выкладываем видео издевательства над животным. Люди со стойкой психикой могут посмотреть его по ссылке.

О дальнейшей судьбе животного ничего неизвестно.

Пока в полиции Харьковской области на кричащий инцидент не отреагировали, но, учитывая, что правоохранители систематически мониторят соцсети, девушке грозит наказание за жестокое обращение с животным.

Напомним, что в Харьковской области зверски убили беспризорную кошку, а ее труп повесили на входе в местную церковь.

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