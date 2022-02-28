"Просто вдумайтесь": за 4 суток от обстрелов РФ в Украине погибли 16 детей, еще 45 ранены — Зеленский

"Просто вдумайтесь": за 4 суток от обстрелов РФ в Украине погибли 16 детей, еще 45 ранены — Зеленский

Президент рассказал о гибели детей в Украине в результате российских обстрелов.

За прошедшие 4 суток в результате вторжения России в Украину и вражеских обстрелов погибли 16 детей, еще 45 детей ранены.

Об этом сообщил сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Россия показала, какой она стала. Просто вдумайтесь, в это время российского вторжения всего лишь за 4 сутки в результате российских обстрелов погибли 16 украинских детей. 16! 45 детишек ранены. Каждое преступление, каждый обстрел, которые оккупанты совершают против нас — сплачивают нас и наших партнеров еще больше и больше", — сказал президент.