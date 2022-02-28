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"Просто вдумайтесь": за 4 суток от обстрелов РФ в Украине погибли 16 детей, еще 45 ранены — Зеленский

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"Просто вдумайтесь": за 4 суток от обстрелов РФ в Украине погибли 16 детей, еще 45 ранены — Зеленский

скриншот с видео/Офис президента Украины

Президент рассказал о гибели детей в Украине в результате российских обстрелов.

За прошедшие 4 суток в результате вторжения России в Украину и вражеских обстрелов погибли 16 детей, еще 45 детей ранены.

Об этом сообщил сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Россия показала, какой она стала. Просто вдумайтесь, в это время российского вторжения всего лишь за 4 сутки в результате российских обстрелов погибли 16 украинских детей. 16! 45 детишек ранены. Каждое преступление, каждый обстрел, которые оккупанты совершают против нас — сплачивают нас и наших партнеров еще больше и больше", — сказал президент.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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