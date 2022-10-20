"Просто выгребают весь город": в Херсоне оккупанты грузят авто экстренных служб и переправляют их на левый берег

Оккупанты грабят Херсон и вывозят все, что могут, на левый берег.

Российские оккупанты, чувствуя, что ВСУ уже близко, решили очистить Херсон от служебного и гражданского транспорта. Они вывозят пожарные автомобили и легковушки.

Об этом сообщил херсонский журналист Константин Рыженко.

"Русские на территорию судозавода сгоняют пожарные машины и угнанные гражданские машины, грузят их на баржу для переправки на левый берег. Просто выгребают весь город", — написал он.

Напомним, что ВСУ постепенно освобождают от оккупантов населенные пункты Херсона. Поэтому оккупанты и коллаборанты начали нервничать и объявили о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра. Гауляйтер Владимир Сальдо объяснил такие действия тем, что ВСУ хотят взорвать дамбу на Каховской ГЭС.

Российские оккупанты могут атаковать Каховскую ГЭС, но обвинить в этом ВСУ. Подтопления, которые могут стать следствием атаки, ВС РФ может использовать как объяснение отступления с Херсонщины, считают в американском Институте изучения войны.

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