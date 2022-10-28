Простой лайфхак с морозильной камерой, который поможет снизить потребление электроэнергии

В большинстве случаев именно на кухне потребляется больше электроэнергии. Однако есть один простой лайфхак, который поможет снизить счета за свет. Связан он с морозильной камерой. Читайте о нём в материале ТСН.ua.

Большую часть электроэнергии морозильная камера тратит на охлаждение того теплого воздуха, который попадает внутрь, когда вы открываете дверцу. Чем меньше в ней продуктов и больше пространства, тем больше электроэнергии будет использоваться.

То есть чтобы теплый воздух не мог проникнуть в морозильную камеру во время ее открывания, лучше полностью заполнять пространство. Также еда, которая уже лежит внутри, выделяет холод, поэтому новые продукты быстрее замораживаются, а воздух - охлаждается.

Выходит, если морозильная камера полностью заполнена, то это помогает экономить деньги на электроэнергии. Но что делать, когда нет возможности приобрести столько продуктов? Существует один простой лайфхак.

Достаточно всего-навсего заморозить воду в нескольких бутылках или вакуумных пакетах, и вы сможете экономить электроэнергию. Еще один вариант - засыпать в обычные пакеты лед и разложить их между продуктами в морозильной камере. Следите, чтобы эти предметы занимали внутри как можно больше пространства. В этом случае лайфхак сработает и теплый воздух не сможет проникать в камеру, когда дверца приоткрыта.