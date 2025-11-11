ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
678
Время на прочтение
2 мин

"Простят" ли уклонистов после войны: адвокат дала неожиданный прогноз

В Украине за неявку в ТЦК предусмотрены штрафы до 25500 грн и 3-5 лет тюрьмы.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Военный билет

Военный билет / © ТСН.ua

За неявку по повестке сейчас штрафуют, а за «боевую» сажают. Однако адвокат считает, что после войны уклонистов по уголовной статье, скорее всего, ждет «амнистия».

Об этом рассказала адвокат АБ «Романа Сацика» Мария Ганина в комментарии «РБК-Украина».

Адвокат напомнила, что существует два типа ответственности за уклонение от мобилизации:

  • Административная (статья 210-1 КУоАП). За нарушение законодательства о мобилизации в особый период предусмотрен штраф от 17000 до 25500 гривен.

  • Уголовное (статья 336 УКУ). За уклонение от призыва по «боевой» повестке нарушение карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В то же время Ганина обратила внимание на не слишком известную норму (статья 279-9 КУоАП). Если лицо обратится в ТЦК, признает вину и согласится с наказанием, он может получить скидку в 50% от суммы штрафа.

Смягчат ли наказание после войны

Адвокат поделилась мнением, что даже сейчас суд может назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом или освободить от отбывания наказания с испытательным сроком.

Относительно будущего после отмены военного положения прогнозы разделились.

По ее словам, исполнительные производства по уже вынесенным штрафам вряд ли будут закрываться. Однако возможно активное закрытие новых административных дел в связи с истечением сроков привлечения к ответственности.

Самый интересный прогноз касается уголовных дел за уклонение.

Говоря о делах по статье 336 Уголовного кодекса, Ганина заявила, что, «вероятнее всего, после войны будет так называемая амнистия или другие изменения в законодательство.

Эти изменения, по ее мнению, облегчат ответственность для уклонившихся от призыва на военную службу во время мобилизации.

Напомним, через 8 недель Россия может взыскать новую армию: как изменится мобилизация в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
678
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie