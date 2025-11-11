"Простят" ли уклонистов после войны: адвокат дала неожиданный прогноз

Военный билет / © ТСН.ua

Реклама

За неявку по повестке сейчас штрафуют, а за «боевую» сажают. Однако адвокат считает, что после войны уклонистов по уголовной статье, скорее всего, ждет «амнистия».

Об этом рассказала адвокат АБ «Романа Сацика» Мария Ганина в комментарии «РБК-Украина».

Адвокат напомнила, что существует два типа ответственности за уклонение от мобилизации:

Реклама

Административная (статья 210-1 КУоАП). За нарушение законодательства о мобилизации в особый период предусмотрен штраф от 17000 до 25500 гривен.

Уголовное (статья 336 УКУ). За уклонение от призыва по «боевой» повестке нарушение карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В то же время Ганина обратила внимание на не слишком известную норму (статья 279-9 КУоАП). Если лицо обратится в ТЦК, признает вину и согласится с наказанием, он может получить скидку в 50% от суммы штрафа.

Смягчат ли наказание после войны

Адвокат поделилась мнением, что даже сейчас суд может назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом или освободить от отбывания наказания с испытательным сроком.

Относительно будущего после отмены военного положения прогнозы разделились.

По ее словам, исполнительные производства по уже вынесенным штрафам вряд ли будут закрываться. Однако возможно активное закрытие новых административных дел в связи с истечением сроков привлечения к ответственности.

Реклама

Самый интересный прогноз касается уголовных дел за уклонение.

Говоря о делах по статье 336 Уголовного кодекса, Ганина заявила, что, «вероятнее всего, после войны будет так называемая амнистия или другие изменения в законодательство.

Эти изменения, по ее мнению, облегчат ответственность для уклонившихся от призыва на военную службу во время мобилизации.

Напомним, через 8 недель Россия может взыскать новую армию: как изменится мобилизация в Украине.