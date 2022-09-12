Простые и полезные завтраки для школьников: семь рецептов

Чтобы ребенок имел достаточно энергии учиться весь день, он должен получать витамины и минералы с продуктами. Именно поэтому стоит запомнить, какие завтраки для школьников будут полезны и вкусны. ТСН.ua подобрал для вас семь рецептов.

Согласно данным американского исследования, 20-30% школьников и подростков пропускают завтрак. Однако диетологи убеждены – питательный и здоровый завтрак помогает снизить риск появления лишнего веса у детей, а также повысить уровень дневной физической активности, улучшить академические показатели обучения. Как рассказывают в "Освитории", полезные завтраки для школьников должны быть также и вкусными, чтобы дети точно захотели их съесть. Что можно приготовить?

Завтраки для детей на основе яиц

Завтраки для детей на основе яиц / Фото: Pexels

Обычно яичницу или омлет умеют готовить практически все родители. Однако если часто готовить эти блюда на завтрак, они могут быстро надоесть детям. Однако яйца очень полезны для детского организма. Они содержат лютеин и протеин, положительно влияющих на зрение. Вот несколько интересных и полезных завтраков для школьников с использованием яиц.

Яичные мафины

Чтобы приготовить, вам понадобятся:

молок;

яйца;

помидоры, перец (мелко иссеченные);

соль, перец.

Сначала нужно взбить яйца с приправами и молоком, добавить к этой смеси разрезанные овощи, залить массу в формочки для мафинов и поставить в разогретую духовку на 15 минут. Такой завтрак удобен тем, что им можно лакомиться прямо на ходу.

Ленивые тосты

Часто дети очень любят классические яичные гренки, однако их нужно жарить, что занимает лишнее время. Можете приготовить ленивые тосты. Для этого нужно взять:

яйца – 5 шт;

цельнозерновой хлеб – несколько ломтиков;

молоко – стакан;

замороженные или сезонные ягоды;

ваниль, сахар, корица.

В форму для запекания выложить поломанные кусочки хлеба, добавить ягоды. Сделать яично-молочную смесь: для этого взбить яйца с молоком и сахаром. Осталось только поставить в духовку на 20 минут.

Фритата

Чтобы приготовить это блюдо, вам понадобятся:

несколько кусочков сыра, вареная картофелина, запеченное мясо;

яйца – 4 шт;

соль, перец;

оливковое масло и сливки.

Ложку масла нужно разогреть в глубокой сковороде, добавить порезанную картофелину, мясо, залить яйцами. Посыпать сверху сыром. Не забудьте накрыть сковороду крышкой и тушить 15 минут.

Блюда из овсянки, чтобы завтраки для школьников были полезны и вкусны

Смузи из овсянки как полезный завтрак для школьников / Фото: Pexels

Обычную кашу дети вряд ли будут есть, ведь она часто выглядит не слишком вкусной. Однако есть несколько интересных альтернатив.

Смузи с овсянкой

Такое блюдо не нужно готовить, а это поможет значительно сэкономить время с утра. Такой полезный завтрак для детей можно есть вместе с домашним печеньем. Чтобы приготовить, нужно взять:

йогурт или молоко – стакан;

натуральные овсяные пластовцы – чашку;

плоды кураги, фиников, изюма — пол горстки;

чиа или зерна льна;

корица, мед, щепотка соли;

замороженные ягоды или банан.

Готовить этот полезный завтрак нужно начинать еще вечерком. Овсянку нужно сначала замочить в молоке с медом, добавив к ней изюм, курагу, финики и щепотку соли. Не забудьте о чиа и лене. Если ваш ребенок не очень любит молоко, замените его натуральным йогуртом. Уже утром не забудьте добавить порезанный банан или замороженные ягоды. Все нужно сбить блендером.

Пудинг из овсянки

В этом блюде овсянка так хорошо замаскирована, что дети могут даже не догадаться, что она здесь есть. Вам понадобятся:

молоко – стакан;

натуральные хлопья – чашка;

яйца – 2 шт;

яблоко;

ваниль, сахар, корица.

В миске просто нужно смешать хлопья, натертое яблоко, молоко, взбитые яйца и пряности. Все ингредиенты отправить в духовку на 30–40 минут. Если хотите, чтобы блюдо было готово побыстрее, с вечера овсянку лучше замочить с натертым яблоком в молоке. Утром вам нужно добавить только яйца. Тогда пудинг будет готовиться 20-25 минут.

Сэндвичи, которые понравятся школьникам и родителям

Правильно приготовленные сэндвичи могут стать отличным завтраком для детей. / Фото: Pexels

Если вы хотите готовить только полезные завтраки для детей, это совсем не значит, что нужно отказаться от сэндвичей. Просто нужно делать их верно. Не забывайте, что качественный цельнозерновой хлеб всегда лучше батона.

Сладкий сэндвич

Для такого завтрака вам понадобятся:

цельнозерновой хлеб;

домашний творог с медом или рикотта;

любая ореховая паста;

орешки, бананы.

Кусочки хлеба нужно смазать ореховой пастой, выложить банан, посыпать орешками. Добавить творог с медом или рикотту. Цельнозерновой хлеб можно заменить лавашем и завернуть все ингредиенты во вкусный ролл.

Соленый сэндвич

Главный фокус этого блюда – добавить как можно больше полезных овощей и замаскировать их за вкусным сыром. Для приготовления нужно иметь под рукой моцареллу, сулугуни, адыгейский сыр, помидоры, сваренную брокколи, огурцы, листья салата и т.д. Чтобы было вкуснее, положите на несколько минут готовый сэндвич в духовку, чтобы творог растаял.