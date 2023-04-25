Простые лайфхаки: как жарить рыбу на сковороде, чтобы она не прилипала

Жарка – один из самых простых способов приготовления рыбы. Однако всегда существует риск, что кусок прилипнет к сковороде или вообще плохо прожарится. Что делать, чтобы этого не произошло? ТСН.ua рассказывает о простых лайфгахах.

Почему рыба может прилипать к сковороде во время жарки? Причины могут быть разными. Например, на поверхности появляется излишняя влага после размораживания, мытья и плохого высушивания.

Есть пять лайфхаков, которые помогут вам избежать этой проблемы и пожарить вкусную рыбку, которая не прилипает к сковороде.

Перед тем, как добавить масло, попробуйте натереть сковороду кусочком свежего имбиря. Тогда образуется защитный слой между поверхностью и рыбой, который будет предотвращать прилипание.

Если у вас нет свежего имбиря под рукой, можно использовать обычный сахар. Насыпьте его тонким слоем в сковороду перед добавлением жарочного масла.

Отлично впитывает в себя лишнюю влагу и муку. Если обвалять в нем каждый кусок рыбы, тогда блюдо не прилипнет к сковороде и получит аппетитную корочку. Многие повара делают именно так. Но стоит отметить, что для этой цели подойдет не только пшеничная мука, но и, например, рисовая.

Японцы для жарки рыбы на сковороде используют обычную бумагу. Его кладут перед тем, как добавить в сковороду рыбу. Бумага впитает избыточный жир, поэтому блюдо не будет пригорать, а сама рыба сохранит свою сочность и вкус.

Еще один важный лайфхак – хорошо разогревать сковороду перед тем, как добавить рыбу. Если положить куски на неразогретую сковороду, они выпустят слишком много влаги и начнут прилипать. А вот разогретая поверхность поможет добиться вкусной и хрустящей корочки, которая сохранит сочность мяса.

Важно выбирать для жарки рыбы сковородку с антипригарным покрытием. Тогда вы сможете снизить количество масла для приготовления. Хороший вариант – чугунная сковорода.

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