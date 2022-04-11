Простые вещи: что нужно сделать, чтобы ребенок не потерялся в критической ситуации

Простые вещи: что нужно сделать, чтобы ребенок не потерялся в критической ситуации

Определите место, где встретитесь, если он потеряется.

Важно как никогда: берегите детей во время войны.

Об этом напоминает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

В критических ситуациях ребенок может потеряться. Чтобы этого не произошло:

Держите ребенка за руку или на руках.

Определите место, где встретитесь, если он потеряется.

Прикрепите ребенку на одежду бирку со своими контактами.

7 советов, как поддержать ребенка в пути

Об этом пишет UNICEF.

Расскажите ребенку о дороге и причине поездки. Проговорите с ребенком, по возможности, куда вы едете и почему, даже если вы сами еще точно не знаете (например: «Мы едем искать укрытие и место, где будет безопаснее. Мы будем останавливаться, чтобы отдохнуть. Как только мы найдем безопасное место – мы сообщим тебе об этом». Укажите направление движения и озвучивайте станции на дороге – это поможет ребенку почувствовать, что ситуация имеет определенность и управление. Придайте ощущение безопасности и связанности. Предложите ребенку взять в дорогу любимую игрушку, вещь, предмет. Игрушка может отвлечь ребенка и любимые вещи придают ощущение связи с домом и всему привычному. Ребенок может обнять игрушку, когда ему страшно или грустно – это поможет ему успокоиться. Проговорите правила поведения в пути. Ради безопасности важно проговорить правила, как во время дороги дети могут общаться со взрослыми (особенно если взрослый находится за рулем). Когда вы будете останавливаться на блокпостах, важно вести себя тихо, не выглядывать из окон и ни в коем случае не выходить из машины/автобуса. Наблюдайте за состоянием ребенка и реагируйте на его потребности. Важно время от времени спрашивать, хочет ли ребенок есть, пить, в туалет. Чтобы проверить реакцию ребенка и поддерживать с ним контакт во время дороги, вы можете придумать кодовое слово для своеобразного "перекликания" (например, с малышами: "Я тебе буду говорить "Ту-Ту", а ты отвечай мне" Ш-ш-ш "). 5. Стабилизируйте эмоциональное состояние. Проговаривая состояния и эмоции, звуками и телом, можно помочь ребенку справиться с уровнем эмоционального напряжения. Если она злится, может вытянуть руки, сжать кулачки, крепко закрыть глаза, а затем раскрыть ладони, стряхнуть руки и открыть глаза (сделать несколько раз). Также и озвучивание помогает ребенку справиться с эмоциональным истощением. Предложите ребенку порыгать, как медведь, спеть звук "Аааа" или "Оооо", совместно петь песни. 6. Помогайте ребенку справляться с усталостью. Ребенок может быстро уставать от длинной дороги, у него могут занеметь конечности и т.д. Помочь активизировать тело, усилить кровообращение можно путём похлопывания по всему телу. Это может делать и сам ребенок, и находящийся рядом взрослый человек. Чтобы переключить внимание ребенка, предложите ему поиграть в игры: повыдумывать и загадывать друг другу загадки, поиграть в "Съедобное — не съедобное", слова и т.д. Заботьтесь о себе. Забота о себе – это забота и о ваших детях. Отслеживайте усталость, следите за вашим дыханием и потребностями организма. Старайтесь так же давать себе передышку. Для снятия напряжения и усталости вы можете массировать мочки уха, пить воду медленными глотками и т.д.

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