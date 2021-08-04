Просунул руку через забор: в Одессе соседский пес покусал 2-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали с рваными ранами руки.
В Одессе ребенка укусил соседский пес породы алабай. 2-летнего мальчика доставили в больницу.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Правоохранители выяснили, что мальчик играл у себя во дворе и, пока взрослые занимались своими делами, просунул руку через смежный с соседями забор.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия и решает вопрос о ее правовой квалификации.
Напомним, что в Харькове домашняя собака напала на мужчину и женщину в подъезде дома. С травмами пострадавших доставили в больницу.