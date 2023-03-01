Просверлили жертве руку шуруповертом: в Днепре задержали разбойников, которые маскировались под терробороновцев

Семеро жителей Днепра представлялись военнослужащими территориальной обороны города и вымогали у своих жертв деньги.

Сотрудники ДБР совместно с Национальной полицией Украины задержали преступную группу, которая занималась разбоем в Днепре. Злоумышленники врывались в дома и пытали людей, требуя отдать денежные средства и ценное имущество.

Об этом сообщили в среду, 1 марта, в пресс-службе ДБР.

Во время одного из разбоев бандиты выломали двери и ворвались в жилище жителей города. Они жестоко избивали их и требовали $2 тысячи.

“Чтобы получить деньги, разбойники просверлили руку потерпевшему его же шуруповертом. После этого они обыскали квартиру и забрали все понравившиеся им вещи... Не получив денег, члены банды связали потерпевшим руки и отвезли в гаражи, где продолжили избивать и требовать наличные”, — сообщили жестокие подробности одного из нападений правоохранители.

Награбленное имущество и денежные средства разбойники делили между собой.

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В целом по фактам незаконного лишения свободы с причинением потерпевшим физических страданий, совершенного по предварительному сговору, разбоя в условиях военного положения, а также вымогательстве о подозрении сообщили 7 участникам банды.

В них был проведен 21 обыск, выявлено большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатки, а также вещи потерпевших, которые изъяты в качестве доказательств преступной деятельности.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция инкриминируемых статей УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции начальника Одесского управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Гостаможслужбы. Чиновник наладил механизм систематического вымогательства денег с бизнесменов.

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