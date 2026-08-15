Просят "Резерв+" даже у 18-летних украинок: ЦПИ сделал заявление

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Информация о якобы обязательном предъявлении приложения «Резерв+» 18-летними украинками для получения временной защиты в странах ЕС является манипуляцией.

Об этом сообщила пресс-служба ЦПИ.

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В ведомстве пояснили, что решение Рады ЕС 2026/1912 действительно содержит положения о проверке военного статуса отдельной категории заявителей. В то же время, эта норма касается новых заявителей на временную защиту, которые подают документы после 31 июля 2026 года и уже имеют действующие военные обязанности в соответствии с украинским законодательством.

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«Требование не привязано исключительно к полу заявителя, поэтому касается как мужчин, так и женщин, если они имеют соответствующий военный статус», — говорится в сообщении.

В ЕС начали действовать новые правила для новоприбывших украинцев призывного возраста

Европейский Союз ввел дополнительные условия для предоставления временной защиты украинцам, прибывающим в страны блока. Теперь военнообязанным лицам для получения легального статуса нужно подтверждать выполнение воинского долга перед Украиной.

В Сети распространяются разные факты относительно новых правил: люди пишут, что знают об отказах даже женщинам, которые никак не могли показать «Резерв+».

Роман Ващук, являющийся экспертом по бизнесу в Румынии, написал в Threads, как сейчас предоставляется временная защита. Согласно его информации, «Резерв+» уже действительно просят в разных странах ЕС при попытке получить временную защиту.

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Из новых требований не понятно, какой штамп должны показывать украинцы в загранпаспорте, если во время выезда пограничники уже не оставляют печати по новым правилам. Однако отказы чаще относятся именно к проверке «Резерв+» и наличию статуса «военнообязанный».

Кого не коснутся новые ограничения

Требование по предоставлению военно-учетных документов касается исключительно новых заявлений и не имеет обратной силы. Граждане Украины, уже получившие временную защиту в странах ЕС и непрерывно сохраняющие этот статус, будут продолжать пользоваться всеми правами без необходимости подавать дополнительные справки о военном учете. Процедура продления действующего статуса до марта 2028 года для таких лиц остается стандартной.

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