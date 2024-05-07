Просят себе детей и ищут бабушек, чтобы жениться: как уклонисты "косят" от мобилизации

Схемы, которые некоторые мужчины придумывают, лишь бы увернуться от службы, кое-где шокируют.

Что придумали за последнее время — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Мошеннические схемы на высоте

Уже 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. По всем регионам страны уже сейчас формируются безумные очереди на обновление данных. И пока одни дня выстаивают в очередях, чтобы обновить данные или мобилизоваться в армию, другие придумывают схемы, как откосить от службы.

По последним данным, в разы стало больше желающих жениться на женщинах, имеющих инвалидность. На такие действия мужчины решаются в надежде уехать за границу или быть освобождены от мобилизации. Доходит даже до того, что объявления о фиктивном браке можно найти в соцсетях, таких предложений – сотни.

Если еще пол года назад за такие услуги некоторые уклоняющие предлагали тысячу долларов США, то сейчас цены выросли вдвое или даже втрое. Выросло и количество таких объявлений. Если раньше за неделю их публиковалось 3-4, то сейчас сообщества насчитывают по несколько объявлений ежедневно.

Если фиктивный брак освобождает от мобилизации и дает возможность уехать за границу, то суммы теперь стартуют от 5000 долларов США и достигают. Если брак помогает только избежать мобилизации, но не дает права уехать за границу, то в среднем цена колеблется от 2000 до 3000 долларов. Словом, сеть Интернет увлекли специальные группы с объявлениями, их можно найти сейчас во всех социальных сетях.

Женщины пишут сами о своей инвалидности и предлагают мужчинам жениться, чтобы те "откосили" от мобилизации. Много в этих группах и мужчин, которые ищут "девушку, женщину и хоть бабушку с инвалидностью". Например, на днях в одном из таких сообществ мужчина по имени Алексей поинтересовался у других пользователей, не будет ли юридических препятствий ему, 32-летнему военнообязанному, если он женится на 64-летней бабушке. На этот вопрос другой пользователь ответил ему в чате, что, вероятно, такой ситуацией могут заинтересоваться в ЗАГСах.

Что еще придумали?

В свою очередь другие пользователи таких сообществ приводят примеры, что один из военнообязанных пытался заключить фиктивный брак с женщиной старше его на 28 лет, но государственные регистраторы вроде бы отказались регистрировать брак после того, как задали ряд вопросов будущим супругам.

Как выяснил ТСН.ua, некоторые авторы объявлений ищут одиноких беременных женщин. Военнообязанные предлагают им за определенное вознаграждение записать ребенка после родов на себя как на мужчин. Как сообщают в таких сообществах, у этих мужчин есть двое своих детей, а третьего ребенка ищут для того, чтобы не быть мобилизованными.

Лакомый кусок для мошенников

Ну, а еще немало в этих группах и мошенников. Они используют разные схемы для выманивания денег – притворяются девушкой и начинают переписку, просят деньги на билет, чтобы приехать к жениху или предоплату за фиктивный брак, а еще используют методы фишинга – воровство личных данных пользователя. И не учитывают эти мужчины и женщины вот что.

Сам по себе фиктивный брак не является нарушением законодательства в Украине. Он не запрещен законом и при выявлении такого союза, не влекущего определенных последствий, его могут просто аннулировать. Такой брак признается неправомерным и приобретает по решению статус недействительного. Однако в ситуации с фиктивными браками для отсрочки от мобилизации или выезда военнообязанного за границу во время военного положения последствия и наказания могут быть очень суровыми.

Как могут наказать за ложь?

К примеру, можно получить статью за мошенничество. Или за уклонение от военной службы. В обоих случаях обойтись штрафом будет невозможно. Статья 336 УКУ об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации может повлечь исправительные работы и даже тюремный срок — до 4 лет. Также на таких фиктивных молодоженов распространяется статья о предоставлении ложной информации и обмане уполномоченных органов, а это исправительные работы на срок до 2 лет, арест на 6 месяцев или ограничение свободы на срок на 2 года.

Кроме того, при выезде за границу может добавиться еще одна статья – за нарушение правил пересечения государственной границы. Адвокат Андрей Межирицкий, который разбирается, в частности, в вопросах мобилизации, в комментарии для ТСН.ua подчеркнул, что если мужчина, например, берется оформлять на себя чужого ребенка, то несет юридическую ответственность за него. Кроме того, у этого ребенка будут такие же права, как и родные дети, например, в вопросе наследства и алиментов. А что касается фиктивных браков, в том числе молодых людей с пенсионерками, то это Андрей Межирицкий комментирует так:

"Если обе стороны утверждают, что их брак не фиктивен, то никто ничего не сделает. Но, конечно, в таких действиях есть признаки мошенничества и внесение недостоверных сведений в официальные документы. Нет законных оснований. Возможно, ЗАГСам дали указание более тщательно к этому относиться, но это вне закона. Разница в возрасте не является основанием для отказа в регистрации актов гражданского состояния", — говорится в сообщении.

Новые правила от 18 мая

Законопроект о мобилизации по-новому Верховная Рада Украины приняла 11 апреля, Зеленский его подписал и уже с 18 мая закон вступит в силу. С этого момента в соответствии с принятым законом, у мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет – появляется ряд обязательств.

Так, при мобилизации мужчины призывного возраста обязаны иметь с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц. К другим обязанностям также относятся:

уточнение учетных данных через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет;

явка по вызову в ТЦК и СП для военного учета, медосмотра, определение назначения на особый период;

уведомление о причинах неприбытия в определенный срок;

обязательное прибытие на сборные пункты по вызову или повестке;

возможное привлечение к оборонным работам и выполнение мобилизационных задач;

предоставление имущества, зданий, транспорта Вооруженным силам, другим военным формированиям, силам гражданской защиты с компенсацией стоимости государством;

призывники и резервисты должны приписываться в воинские части или формирования для прохождения службы.

Также действует запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспортных средств, предназначенных для доукомплектования Вооруженных сил Украины.

Напомним, в Украине могут мобилизовать каждого 10-го мужчину соответствующего возраста. Такое предположение в комментарии для ТСН.ua высказал бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

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