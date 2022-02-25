Просят у местных еду и бензин: у российских оккупантов под Конотопом закончилось горючее в танках

Просят у местных еду и бензин: у российских оккупантов под Конотопом закончилось горючее в танках

Оккупанты также занимаются мародерством.

У российских оккупантов под Конотопом в танках закончилось горючее. Они тоже голодны и даже занимаются мародерством.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"После тяжелых боев и значительных потерь рашистские оккупанты остановились близ Конотопа. У них проблема с горючим и поставками. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства заведений торговли со стороны российских. В окрестностях города находится около 40 единиц сожженной российской техники. Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Относительно питания русских солдат рекомендаций не даем. Вы сами все знаете", — говорится в сообщении ВСУ.