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Просят у местных еду и бензин: у российских оккупантов под Конотопом закончилось горючее в танках

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Просят у местных еду и бензин: у российских оккупантов под Конотопом закончилось горючее в танках

qha.com.ua

Оккупанты также занимаются мародерством.

У российских оккупантов под Конотопом в танках закончилось горючее. Они тоже голодны и даже занимаются мародерством.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"После тяжелых боев и значительных потерь рашистские оккупанты остановились близ Конотопа. У них проблема с горючим и поставками. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства заведений торговли со стороны российских. В окрестностях города находится около 40 единиц сожженной российской техники. Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Относительно питания русских солдат рекомендаций не даем. Вы сами все знаете", — говорится в сообщении ВСУ.

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