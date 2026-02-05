"Просыпается с замерзшей шерстью": белый тигр из Харьковской области застрял под Киевом и не может переехать в Британию

Спасенный в Харьковской области белый тигр Алекс до сих пор не может выехать за границу Фото иллюстративное

Белый тигр по имени Алекс, спасенный волонтерами в 2025 году на Харьковщине, пока не может отправиться в свой новый дом в Британии. Несмотря на то, что все необходимые документы уже оформлены, процесс задерживается из-за отсутствия специальной переносной клетки для безопасной перевозки животного.

Об Алексе пишет BBC.

В настоящее время хищник находится в Центре спасения диких животных в селе Чубинское вблизи Киева. В холодное время года Алекс вынужден жить в бетонном помещении с соломой на полу, ведь спасатели не ожидали, что подготовка к переезду будет длиться так долго.

По словам исполнительного директора парка дикой природы Линкольншир Стивена Николса, украинские волонтеры работают на грани возможностей в условиях войны и делают все, чтобы животное не пострадало от морозов.

«Если бы Алекс уже был у нас, он бы жил в комфортных условиях, а не просыпался с замерзшим мехом. Мы полностью готовы его принять — осталось только получить размеры клетки, чтобы подобрать транспорт и определить дату выезда», — отметил Николс.

Планируется, что тигра будут перевозить из Украины через Польшу и страны Северной Европы, после чего из Дувра доставят в Линкольншир. Ожидается, что путешествие может начаться уже в ближайшие три недели.

В парке для Алекса заранее подготовили вольер. По прибытии он будет проходить адаптацию в три этапа: сначала будет жить в закрытом помещении со спальным местом, игровой и комнатой для кормления, затем сможет выйти во внешний вольер, а затем присоединится к другим тиграм.

До спасения животное находилось в критическом состоянии: было обезвоженным, зараженным паразитами, истощенным и имело проблемы с пищеварительной системой, печенью и почками. Британские ветеринары еще в прошлом году подтвердили, что Алекс достаточно здоров для длительного путешествия.

Вместе с тигром в Британию готовят переезд и рыси Урсы, а недавно в Центр спасения также доставили льва Хана, содержавшегося в бесчеловечных условиях на Днепропетровщине.

