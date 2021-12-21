Просыпалась в три ночи: 29-летняя многодетная жительница Тернополя купила квартиру и рассказала, как ей это удалось

Просыпалась в три ночи: 29-летняя многодетная жительница Тернополя купила квартиру и рассказала, как ей это удалось

Женщина хотела переехать из тесной комнаты в общежитии в собственное жилье.

29-летняя мать 4 детей Светлана Таванец из Тернополя приобрела квартиру. В этом ей помогли благотворители.

Для того чтобы переехать из общежития и купить собственную квартиру, женщина говорит, что трудилась на нескольких работах и ежедневно просыпалась в 3 часа ночи, пишет "Суспильне".

"Я уже в 5 утра могла делать одну из работ – расклейку, до 8 часов я могла заработать такие, будто небольшие деньги – 200-300 гривен, но для меня это были очень большие деньги, в течение дня я бегала еще на консультацию колбасы, также у меня есть три человека, которыми я занимаюсь по уходу, по времени это занимает 2 часа, так же я еще получала детские деньги, я никакой копейки не тратила", – говорит женщина.

Светлана Таванец – воспитанница бережанского детдома. Сейчас она сама заботится о своих четырех детях и готовится к переезду в новый дом.

За три года она собрала 20 тысяч долларов, еще 17 тысяч помогли собрать благотворители.

"7 тысяч долларов дала Евангелистская церковь, 5 тысяч из фонда, 5 тысяч американская семья, и тернополянене помогли - 17 тысяч гривен собрали", – говорит Светлана.

Глава благотворительного фонда "Будущее сирот" Андрей Назаренко говорит, что деньги на новое жилье для Светланы собирали во время проекта "Руки помощи". Его создали для того, чтобы помогать детдомовцам и многодетным семьям. Информацию о проекте размещали в соцсетях, а также среди друзей за рубежом, которым рассказали историю Светланы.

"По нашему мнению, больше всего откликнулись людей, которые живут за границей. Наш подход в этом проекте заключается в том, что если выпускник интернатного заведения имеет какие-то определенные сбережения, но ему не хватает определенной суммы средств, мы считаем, что это не больше 5- 6 тысяч долларов, то наш благотворительный фонд готов приобщиться", – объяснил глава фонда.

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