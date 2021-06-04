Протаранил такси и сбил пешехода: в Ровно ищут водителя, который скрылся с места ДТП

Пострадавшие в ДТП находятся в больнице, а полиция разыскивает водителя.

В Ровно с многочисленными травмами остаются в больнице пострадавшие в крупной аварии. Виновника ДТП до сих пор разыскивают оперативники.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.



На кадрах с камеры наблюдения видно, как внедорожник, игнорируя красный сигнал светофора, вылетел на оживленный перекресток. Там протаранил такси, а потом сбил еще и пешехода. Водитель с места аварии скрылся. Убежал и еще один пассажир из внедорожника — это ТСН известно из собственных источников.

Мужчины оставили в машине 25-летнюю девушку-пассажирас переломом основания черепа и кровоизлиянием. Сейчас она в реанимации. Там находится и пассажир такси. Его водитель и пешеход в травматологии. Известно, что владелица внедорожника копы уже установили, сейчас проверяют был ли именно он за рулем.

Новости Украины: с многочисленными травмами остаются в больнице пострадавшие в крупной аварии в Ровно

Напомним, что в Ровно разыскивают водителя внедорожника, из-за которого пострадали четыре человека, а сам он с места аварии скрылся. При этом покинул в салоне пассажира с разбитой головой.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку