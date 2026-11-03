Протест в Петропавловской Борщаговке: в Нацполиции объяснили, почему не заходили в здание

Инцидент в Петропавловской Борщаговке

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Заявления женщины, которая представлялась медикиней и рассказывала о якобы сломанном позвоночнике во время инцидента в Петропавловской Борщаговке не соответствуют действительности. По версии следствия эти утверждения были направлены на дискредитацию политического руководства и военных, а также подстрекали людей к обострению конфликта.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе во время брифинга 3 ноября.

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По его словам, правоохранители обнаружили трансляцию событий в TikTok. В то же время, официальных сообщений о проведении митинга в полицию не поступало, хотя этого требует законодательство. Также правоохранители не получали заявлений о совершении преступлений в здании, возле которого собрались люди.

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Цуцкиридзе объяснил, что полиция не могла самостоятельно зайти на территорию объекта, поскольку у него есть статус военного. Для этого потребовалась санкция суда. В ходе проверки установили, что на месте находились 26 человек, четверо из которых заявили о намерении оказывать медицинскую помощь.

По словам главы Нацполиции, участники акции наносили ущерб правоохранителям. Однако полиция решила не применять силу, чтобы не допустить кровопролития. В настоящее время установили 16 человек, которых в полиции назвали радикально настроенными. Их действиям еще дают правовую оценку.

Отдельно Цуцкиридзе прокомментировал присутствие на месте так называемой медицинской бригады. По его словам, люди представлялись медиками и заявляли о намерении помогать пострадавшим, однако со временем правоохранители выяснили, что они не имеют отношения к медицинской деятельности.

Также полиция проверила использование бренда, под которым трудились эти люди. Выяснилось, что использовавшиеся автомобили уже продали, а их владелец подтвердил, что запретил использовать название и бренд.

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Следствие устанавливает лиц, которые присоединились к событиям на начальном этапе и, по версии правоохранителей, способствовали развертыванию конфликта и радикализации участников.

Цуцкиридзе отметил, что полиции удалось максимально сдержать обострение ситуации, даже несмотря на потерю имущества, в том числе автомобилей.

Что известно о женщине, начавшей скандал с заявлениями о «заложниках»

Что касается женщины, которую называли «медикиней», в полиции утверждают, что она находилась на месте по просьбе родственницы мужчины, который самовольно покинул воинскую часть (СЗЧ). По предварительным данным, в течение месяца она проводила разведку местности и отправляла туда водителя.

Правоохранители также заявили, что распространенные ею утверждения о травмировании позвоночника были ложными и использовались для дискредитации военных и политического руководства.

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Также раньше называли ее имя — Валентина Молодая. Она подняла скандал с заявлениями о «заложниках» в здании и представлялась врачом, владелицей клиники «Мед-Престиж». За три дня до этого женщина вместе с водителем провела разведку здания, возле которого возникли протесты. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

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