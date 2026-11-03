ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
261
Время на прочтение
2 мин

Протест в Петропавловской Борщаговке: в Нацполиции объяснили, почему не заходили в здание

В Нацполиции заявили, что женщина, называвшая себя медикиней, распространяла ложную информацию о сломанном позвоночнике.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Протест в Петропавловской Борщаговке: в Нацполиции объяснили, почему не заходили в здание

Инцидент в Петропавловской Борщаговке

Заявления женщины, которая представлялась медикиней и рассказывала о якобы сломанном позвоночнике во время инцидента в Петропавловской Борщаговке не соответствуют действительности. По версии следствия эти утверждения были направлены на дискредитацию политического руководства и военных, а также подстрекали людей к обострению конфликта.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе во время брифинга 3 ноября.

По его словам, правоохранители обнаружили трансляцию событий в TikTok. В то же время, официальных сообщений о проведении митинга в полицию не поступало, хотя этого требует законодательство. Также правоохранители не получали заявлений о совершении преступлений в здании, возле которого собрались люди.

Цуцкиридзе объяснил, что полиция не могла самостоятельно зайти на территорию объекта, поскольку у него есть статус военного. Для этого потребовалась санкция суда. В ходе проверки установили, что на месте находились 26 человек, четверо из которых заявили о намерении оказывать медицинскую помощь.

По словам главы Нацполиции, участники акции наносили ущерб правоохранителям. Однако полиция решила не применять силу, чтобы не допустить кровопролития. В настоящее время установили 16 человек, которых в полиции назвали радикально настроенными. Их действиям еще дают правовую оценку.

Отдельно Цуцкиридзе прокомментировал присутствие на месте так называемой медицинской бригады. По его словам, люди представлялись медиками и заявляли о намерении помогать пострадавшим, однако со временем правоохранители выяснили, что они не имеют отношения к медицинской деятельности.

Также полиция проверила использование бренда, под которым трудились эти люди. Выяснилось, что использовавшиеся автомобили уже продали, а их владелец подтвердил, что запретил использовать название и бренд.

Следствие устанавливает лиц, которые присоединились к событиям на начальном этапе и, по версии правоохранителей, способствовали развертыванию конфликта и радикализации участников.

Цуцкиридзе отметил, что полиции удалось максимально сдержать обострение ситуации, даже несмотря на потерю имущества, в том числе автомобилей.

Что известно о женщине, начавшей скандал с заявлениями о «заложниках»

Что касается женщины, которую называли «медикиней», в полиции утверждают, что она находилась на месте по просьбе родственницы мужчины, который самовольно покинул воинскую часть (СЗЧ). По предварительным данным, в течение месяца она проводила разведку местности и отправляла туда водителя.

Правоохранители также заявили, что распространенные ею утверждения о травмировании позвоночника были ложными и использовались для дискредитации военных и политического руководства.

Также раньше называли ее имя — Валентина Молодая. Она подняла скандал с заявлениями о «заложниках» в здании и представлялась врачом, владелицей клиники «Мед-Престиж». За три дня до этого женщина вместе с водителем провела разведку здания, возле которого возникли протесты. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie