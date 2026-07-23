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Протесты из-за отставки Федорова продолжаются восьмой день подряд: что известно о митингах (фото)
В Киеве возле театра Франко снова собрался митинг в поддержку Михаила Федорова.
В четверг, 23 июля, в Киеве и ряде других украинских городов уже восьмой день подряд проходят митинги против увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.
Об этом сообщает «Суспільне».
Восьмой день митингов в поддержку Федорова — что известно
В столице митингующие традиционно собрались возле Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Участники акции пришли с украинскими флагами и плакатами, а вечером количество присутствующих достигало нескольких сотен человек.
Главным требованием протестующих остается восстановление Михаила Федорова в должности главы Министерства обороны Украины.
Кроме столицы, аналогичные акции протеста прошли и в других крупных городах Украины, в частности, в Днепре, Харькове, Львове, Ивано-Франковске и Одессе.
8-й день митингов в поддержку Федорова — фото
Увольнение Федорова — что известно
Напомним, Михаил Федоров, последние шесть месяцев возглавлявший Минобороны, 15 июля ушел в отставку. После увольнения он публично подверг острой критике Александра Сырского и подтвердил, что настаивал на отстранении главнокомандующего от должности.
Из — за увольнения во многих городах Украины прошли митинги в поддержку Федорова.
Впоследствии Федоров заявил, что не согласится занять какой-либо другой государственный пост, кроме должности главы Министерства обороны Украины.
По данным источников NYT, Владимир Зеленский не планирует возобновлять Михаила Федорова в должности главы Минобороны и намерен выдвинуть другую кандидатуру.