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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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71
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Протесты из-за отставки Федорова продолжаются восьмой день подряд: что известно о митингах (фото)

В Киеве возле театра Франко снова собрался митинг в поддержку Михаила Федорова.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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8-й день митингов в поддержку Федорова

8-й день митингов в поддержку Федорова / © соцмережі

В четверг, 23 июля, в Киеве и ряде других украинских городов уже восьмой день подряд проходят митинги против увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.

Об этом сообщает «Суспільне».

Восьмой день митингов в поддержку Федорова — что известно

В столице митингующие традиционно собрались возле Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Участники акции пришли с украинскими флагами и плакатами, а вечером количество присутствующих достигало нескольких сотен человек.

Главным требованием протестующих остается восстановление Михаила Федорова в должности главы Министерства обороны Украины.

Кроме столицы, аналогичные акции протеста прошли и в других крупных городах Украины, в частности, в Днепре, Харькове, Львове, Ивано-Франковске и Одессе.

8-й день митингов в поддержку Федорова — фото

8-й день митингов в поддержку Федорова / © из соцсетей

8-й день митингов в поддержку Федорова / © из соцсетей

8-й день митингов в поддержку Федорова / © из соцсетей

8-й день митингов в поддержку Федорова / © из соцсетей

8-й день митингов в поддержку Федорова / © из соцсетей

8-й день митингов в поддержку Федорова / © из соцсетей

8-й день митингов в поддержку Федорова / © соцмережі

8-й день митингов в поддержку Федорова / © соцмережі

8-й день митингов в поддержку Федорова / © соцмережі

8-й день митингов в поддержку Федорова / © соцмережі

8-й день митингов в поддержку Федорова / © соцмережі

8-й день митингов в поддержку Федорова / © соцмережі

8-й день митингов в поддержку Федорова / © соцмережі

8-й день митингов в поддержку Федорова / © соцмережі

8-й день митингов в поддержку Федорова / © соцмережі

8-й день митингов в поддержку Федорова / © соцмережі

Увольнение Федорова — что известно

Напомним, Михаил Федоров, последние шесть месяцев возглавлявший Минобороны, 15 июля ушел в отставку. После увольнения он публично подверг острой критике Александра Сырского и подтвердил, что настаивал на отстранении главнокомандующего от должности.

Из — за увольнения во многих городах Украины прошли митинги в поддержку Федорова.

Впоследствии Федоров заявил, что не согласится занять какой-либо другой государственный пост, кроме должности главы Министерства обороны Украины.

По данным источников NYT, Владимир Зеленский не планирует возобновлять Михаила Федорова в должности главы Минобороны и намерен выдвинуть другую кандидатуру.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
71
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