Протесты на польско-украинской границе: съемочная группа ТСН попала под блокировку дороги

В Польше 6 сентября начались протесты на границе с Украиной. Съемочная группа ТСН в автобусе попала под блокировку дороги митингующими, ходившими по пешеходному переходу.

Об этом сообщает ТСН.

Автобус с пассажирами пропустили через 20 минут.

Кадры предоставили корреспонденты ТСН Евгений Гладун и Валерия Ковалинская.

Как мы отмечали, в субботу, 6 сентября, на украинско-польской границе возобновились протесты . Польские митингующие перекрыли движение грузового транспорта перед пунктом пропуска «Медика» напротив украинского «Шегини». Ограничения, по предварительным оценкам, продлятся не менее шести часов.

По данным ГНСУ, блокировка началась в 12:50 по киевскому времени. Отмечается, что протест касается исключительно грузовых автомобилей. В свою очередь, легковой транспорт и автобусы пересекают границу в обычном режиме, без задержек.

Ранее мы писали о том, что в ближайшее время на внешних границах Европейского Союза заработает новая система въезда/выезда (EES). Правило будет действовать с 12 октября 2025 года. Система заменит штампы в паспортах цифровой биометрической регистрации. Нововведение будет касаться краткосрочных поездок — до 90 дней в течение 180 дней.

В базу будут вноситься следующие данные: фото лица, отпечатки четырех пальцев (от 12 лет), информация по загранпаспорту, дата и место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.

Для прохождения процедуры пассажирам автомобилей нужно будет выходить из транспорта, а в поездах все будет зависеть от пункта пропуска. Следует также учитывать, что отказ предоставить биометрические данные станет основанием для отказа во въезде в ЕС.