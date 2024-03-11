Протесты на украинско-польской границе: фермеры не пропускают грузовики и планируют новую блокировку

На украинско-польской границе продолжается усложнение дорожного движения для грузовиков. Протестующие с сегодняшнего дня, 11 марта, с 9:00 не буду пропускать грузовики через пункт пропуска "Угринов" в направлении Польши.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как отмечается, протестующие не будут пропускать грузовики через пункт пропуска "Угринов" в направлении Польши. На выезд из Польши будут пропускать по четыре грузовых автомобиля каждый час.

"Кроме того, 13 марта протестующие планируют возобновить блокировку грузовиков в направлении пункта пропуска Корчева-Краковец. На направлении пунктов пропуска "Дорогуск-Ягодин", "Зосин-Устилуг", "Долгобычув-Угринов", "Хребене — Рава-Русская", "Медика-Шегини" ограничение движения для грузовых транспортных средств продолжается. Движение легковых транспортных средств и автобусов по всем направлениям не ограничивается", — рассказали в ГНСУ.

Позже украинские пограничники уточнили, что перед пунктом пропуска "Зосин-Устилуг" протестующие на выезд из Украины не будут пропускать ни один грузовик. На въезд в Украину польские фермы будут пропускать по 6 грузовых автомобилей каждый час.

Напомним, что протесты польских фермеров, которые уже второй месяц блокируют украинскую границу, приобретают угрожающие масштабы и далеки от завершения.

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