Протесты в Одессе из-за отсутствия света: что говорят в ОВА

Перекрытие дороги в Одессе / © скриншот с видео

Вечером 18 декабря в Одессе местные жители снова перекрыли движение транспорта на одной из улиц города, в результате чего образовалась огромная пробка. Люди протестовали из-за длительного отсутствия света в их домах.

Соответствующее видео опубликовалив местных Telegram-каналах.

На опубликованных кадрах видно, что группа людей непрерывно ходит по пешеходному коридору, блокируя движение автомобилей.

Пробка растянулась на огромное расстояние. Как пишут в комментариях к видео, машины стоят на улице Генуэзской вплоть до улицы 10 апреля — это около 7 километров.

На ситуацию отреагировал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

«Понимаю эмоции людей. Когда света нет несколько дней подряд — это сложно и утомительно», — написал он в своем Telegram-канале.

Руководитель области напомнил, что в результате вражеских атак энергетика Одесской области получила масштабные повреждения.

«Восстановительные работы осложнены повторными обстрелами и постоянными воздушными тревогами. Но энергетики работают круглосуточно и делают все возможное, чтобы свет вернулся в каждый дом в кратчайшие сроки. Все проблемные адреса в работе, восстановление продолжается», — сообщил он.

Олег Кипер призвал одесситов сохранять выдержку.

«Пока работы продолжаются, в городе работают пункты несокрушимости. Адреса опубликованы на официальном сайте города. Там можно согреться, подзарядить гаджеты и получить базовую помощь», — посоветовал он.

Напомним, ранее в этот же день одесситы перекрыли дорогу на проспекте князя Владимира Великого. Причиной протеста также было длительное отсутствие электроснабжения.