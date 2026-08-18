Протесты за Федорова продолжаются, а Зеленский готовит новых министров: нардепы назвали кандидатов

Протесты в поддержку Федорова / © Associated Press

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Во вторник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский планирует внести в Раду кандидатуры Евгения Хмары и Андрея Сибига на должности министров обороны и иностранных дел.

Об этом сообщают народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

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По данным нардепов, голосование по назначению Хмары и Сибиги на должности в Минобороны и МИД будет в парламенте в среду, 19 августа.

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Железняк добавил, что сегодня у кандидатов на соответствующие должности будут встречи с фракциями.

Также он отметил, что Евгений Хмара, бывший временный исполняющий обязанности главы СБУ и экс-начальник Центра специальных операций «Альфа», пойдет на голосование не в статусе военного, а как гражданский.

Добавим, что законодательство предусматривает, что министр обороны Украины должен быть гражданским лицом, то есть действующий военнослужащий не может быть назначен министром обороны.

«Позор»: под Радой простесть за Федорова

В Украине продолжаются протесты в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Протестующие требуют вернуть его в оборонное ведомство.

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Во вторник, 18 августа, Рада проводит первое пленарное заседание после каникул. Под стенами здания киевляне собрались на акцию в поддержку Федорова. Участники пришли с плакатами «Верните Федорова», «Прозрачные решения», «Хватит терять наше время». Они призывают власти прислушиваться к их требованиям.

В Сети публикуют видео, на которых протестующие встречали вернувшихся с каникул нардепов криками «Позор».

Дата публикации 14:45, 18.08.26 Количество просмотров 5 Нардепы вышли из каникул: их встретили криками "Позор" под стенами Рады

Отставка Федорова и длительные акции по Украине — последние новости

Напомним, в Украине более месяца продолжаются массовые протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Акции проходят в Киеве и других регионах. Во время крайнего протеста люди скандировали лозунги: «Федоров», «Стоим, стояли и будем стоять», «Слушать народ — это мощно», «Реформы, а не схемы».

Несмотря на протесты, по данным СМИ, знакомым с этим вопросом, президент Владимир Зеленский не планирует слушать народ и возвращать Федорова на должность министра обороны.

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