Протезирование, «Свободные волны» и доступ к образованию: как в Метинвесте возвращают ветеранов к мирной жизни

Реклама

Об этом рассказала представитель Группы Метинвест Зоя Гейнце на конференции «Кадры решают: новая архитектура экономики восстановления», организованная аналитическим центром We Build Ukraine.

По ее словам, с 2014 года через Силы обороны Украины прошли почти 11 тысяч сотрудников Метинвеста. Сейчас в армии служит примерно 8 тысяч работников, а тысяча людей уже вернулись к работе на предприятия.

Система реинтеграции ветеранов охватывает психологическую и физическую поддержку, помощь с восстановлением после ранений. В частности, около 140 военнослужащих и гражданских уже прошли протезирование и восстановление.

Реклама

Для ветеранов, которые не могут вернуться на прежнюю должность, предусмотрена возможность пройти переквалификацию или получить образование в университете Метинвест Политехника. Сейчас там учатся 26 ветеранов, в том числе защитники Мариуполя в рамках проекта «Сердце Азовстали».

– Кроме работы с ветеранами, мы параллельно работаем с коллективами. Ведь не ветераны должны адаптироваться к обществу, а общество – к ветеранам, – подчеркнула Зоя Гейнце.

В частности, программу «Лидерство во время войны» прошли более 1100 руководителей, а программу «Герои рядом» – более 12,5 тысячи работников. Видеокурс по общению с ветеранами, созданный с военной психологией Еленой Никольской, просмотрели более 16 тысяч сотрудников компании.

Метинвест Рината Ахметова является рекордсменом среди частных компаний по трудоустройству ветеранов в Украине. В сотрудничестве с проектом «Сердце Азовстали», компания в этом году начала новую программу по физическому и психологическому восстановлению защитников – «Ветеранский кемпинг». В рамках программы запланировано восстановление для трех групп, по 12 ветеранов в каждой. Продолжительность смен – 10 дней. На реабилитацию сотрудников, после службы в армии вернувшихся к работе на предприятиях, компания направит более 1,6 млн грн.

Реклама