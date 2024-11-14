"Против меня развернули заказную кампанию. Знаю, кто за этим стоит и к чему на самом деле стремится" — Геннадий Боголюбов

В последнее время одна за другой появляются публикации, пытающиеся искривить деловую деятельность Геннадия Боголюбова. В этих материалах фигурируют разные компании, события, порой десятилетней давности. Однако все они имеют общую черту – сознательно содержат ложную информацию.

Авторы искажают факты, ссылаются на документы, касающиеся других лиц, цитируют судебные решения, не имеющие никакого отношения к делу, и откровенно манипулируют темой войны.

Учитывая заметную регулярность, с которой появляются подобные публикации и то, что источниками обычно выступают одни и те же издания, становится понятно, что все это составляющие одной заказной кампании.

"Для меня очевидно, что против меня разворачивается заказная кампания. Некоторые старательно пытаются обрисовать меня и мой бизнес в искаженном виде, чтобы воспользоваться ситуацией и продвинуть собственные корпоративные интересы. Знаю, кто стоит за этим и не планирую оставаться в стороне", — отметил Геннадий Боголюбов.

Вот несколько примеров ложных информационных вбросов, которые разваливаются при первой же проверке приведенных в них фактов.

Несколько дней назад в СМИ вышла публикация, в которой Геннадия Боголюбова обвиняют в якобы владении полимерным бизнесом в России и уплате в бюджет страны-агрессоры значительной суммы налогов.

В публикации заявляют, что петербургская компания АО "Петрус" является филиалом производственной фирмы "Ретал", выпускающей полимерную продукцию, якобы аффилированную с Геннадием Боголюбовым.

Пытаясь звучать убедительно, авторы связывают много разных и не всегда правдивых данных в единую цепь, чтобы выстраивать впечатление связи между этими фирмами и Геннадием Боголюбовым и его бизнес-деятельностью.

На самом деле у Геннадия Боголюбова нет полимерного бизнеса в России, как и любого другого. Он прекратил любое участие в кипрской компании "Ретал" еще в 2016 году и не владеет им. Также он никогда не был участником и не имеет никакого отношения к кипрской компании Pet.Rus Plastic Holdings Ltd.

Попытки связать украинского бизнесмена Боголюбова с кипрской компанией Pet.Rus Plastic Holdings Ltd через каких-то работников кипрских сервисных провайдеров, специализирующихся на предоставлении услуг неограниченному кругу клиентов по регистрации и управлению компаниями в Республике Кипр — откровенная манипуляция, ведь за такой все обслуживаемые компании на Кипре определенным сервисным провайдером можно назвать связанным между собой. А это просто абсурдно.

Авторы также напоминают и о более ранних публикациях, вышедших в ряде СМИ и телеграмм каналах "об уплате налогов РФ" и финансировании страны-агрессора, британской компанией JKX Oil&Gas, которая якобы контролируется Боголюбовым.

На самом деле, JKX Oil & Gas никогда не контролировалась Боголюбовым. Так, в 2014 году компания Eclairs Group Limited (EGL), одним из бенефициарных владельцев которой является Геннадий Боголюбов, действительно приобрела акции JKX Oil & Gas, как и другие 800+инвесторов. Но 30 мая 2015 г. решением Совета Директоров полномочия компании Eclairs Group Limited голосовать своими акциями были приостановлены. Поэтому с этого момента у Геннадия Боголюбова юридически не было никакой возможности влиять на управленческие решения компании JKX.

Во-вторых, JKX Oil&Gas создала дочернюю компанию в России еще до того, как Боголюбов стал опосредованным владельцем ее акций.

И в третьих, после полномасштабного вторжения компания JKX Oil & Gas присоединилась к международным санкциям и самоустранилась от любого контроля над российскими активами. Группа JKX заявила, что, начиная с марта 2022 года, не осуществляла никакого контроля или влияния на российские компании. И как раз этот тезис подтвержден фактами – Группа JKX исключила информацию о российских активах из групповой финансовой отчетности, представленной в Государственный реестр компаний Королевства Британии еще в 2022 году.

Похожая ситуация произошла и с заявлением одного из изданий о якобы переводе средств Геннадием Боголюбовым на счета компании Marks and Sokolov LLC (Cilia), когда эта компания платила налоги в россии. Публикацию распространили несколько медиа, при этом даже не обратив внимания, что в тексте автор ссылается на постановление Суда, вообще не касающееся Боголюбова: его фамилия даже ни разу не упоминается. Более того, документ касается ни мошенничества, ни отмывания средств, а сугубо определение размера залога одному из бывших акционеров АО КБ "Приватбанк" Коломойского. Следует заметить, что о "перечислении средств" Боголюбовым речь не идет ни в каких материалах проверок, будь то материалы уголовных производств или судебные решения.

Также недавно в некоторых медиа появились публикации по обвинению Боголюбова в "отмывании денег через личные банковские счета" со ссылкой на материалы расследования ОCCRP 2019 года. Через 5 лет некоторые продолжают цитировать предположения представителей Приватбанка при том, что судебный спор рассматривается в настоящее время в Высоком суде Лондона и до настоящего времени решение по этому делу не вынесено.

В целом следует заметить, что мы имеем дело с очередным этапом информационной кампании, развернутой против Геннадия Боголюбова, когда в ход идут как уже привычные клише, вроде "вывели" или "отмыли" средства Приватбанка, так и относительно новые попытки связать Геннадия Боголюбова со страной агрессором в целях усиления негативного эффекта информационных атак.