"Против нас борется недоразумение": Арестович о потугах РФ относительно обстрелов объектов энергетики Украины

Алексей Арестович считает, что у РФ отсутствуют механизмы, которые могут изменить правила игры.

Россия в очередной раз атаковала сегодня, 18 октября, объекты энергетической инфраструктуры Украины. Как считает советник Офиса президента Алексей Арестович, такие потуги РФ все равно не способны изменить правила игры РФ на поле боя.

Об этом он сообщил в Сети.

"Нюанс этих выдающихся усилий РФ состоит в том, что мы посидим некоторое время с ограничениями воды, света и тепла. Уже работает наша зенитная артиллерия и разворачивается система борьбы с дронами. На подходе – отечественные (и не только) ударные дроны в товарных количествах. Путиноиды же, после провала героического использования мобилизованных и иранских "тарахтелок", перестанут существовать как организованная сила, способная к решению каких-либо больших задач, потому что у них отсутствуют социальные механизмы для значительного нового усилия размером с мобилизацию и получение оружия, которое еще раз способно изменить правила игры", — написал он.

Он добавил, что один из вариантов, рассматриваемых Россией, это закупить баллистические ракеты у Ирана. Впрочем, считает Арестович, и против этого оружия у Украины вскоре найдется противодействие.

"Да, скорость западных поставок лично для меня оставляет делать лучше, но нюанс в том, что нам эти поставки осуществляет блок стран, который удерживает 50% мировой экономики, а против нас борется недоразумение, едва насчитывающее 1,5% – результат борьбы немного предсказуем. Переходим с незваными гостями на решающую стадию общения на вы: — Вы*бем, высушим, выбросим", — написал Арестович.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ракетные удары по городам Украины не повлияют на ситуацию на фронте. По его словам, украинцы настроены на победу и никакие страшилки Путина их не пугают.

Сегодня, 18 октября, Россия продолжила наносить массированные террористические удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены два объекта ДТЭК Энерго. Энергетическое оборудование получило серьезные повреждения. Известно, что пострадали семь работников, один погиб.

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