Против "Росатома" нужно вводить санкции, особенно после событий на Запорожской АЭС – Кулеба

Против "Росатома" есть все основания применить санкции, но есть страны в ЕС, которые против этого, говорит глава МИД Украины.

Украина будет пытаться убедить европейские страны ввести санкции против "Росатома".

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью РБК-Украина.

"Мы будем продвигать тезис президента Зеленского о том, что нужно заводить под санкции "Росатом", особенно после событий на Запорожской АЭС, на котором присутствуют не только российские военные, но и работники "Росатома", по сути, осуществляющие преступную деятельность", — сказал Кулеба.

Он добавил, что есть все основания применить санкции против них, но есть страны в ЕС, которые против этого.

"Будем с ними работать", – резюмировал он.

Глава МИД объяснил, почему россияне захватили Запорожскую АЭС. По его словам, оккупанты имеют две цели.

"Цель №1 – выбить ЗАЭС из энергетической системы Украины, нарушив наш энергетический баланс, соответственно ухудшив энергетическую безопасность Украины накануне зимнего сезона", — сказал он.

Вторая цель оккупантов – давление на Европейский Союз. Россия перекрывает газовые потоки, чтобы страны ЕС искали другие пути увеличения мощностей электроэнергии.

"Какой самый простой путь для европейцев получить дополнительные объемы электроэнергии? Увеличить импорт из Украины благодаря тому, что мы являемся частью ENTSO-E – европейской электрической сети – и можем реально решить ряд проблем в таких странах, как Польша и других, в плане энергетической безопасности. Что делает любая страна в мире, когда у нее ухудшается внутренний энергобаланс?Она закрывает экспорт, вот и все.То есть выбиваешь ЗАЭС, нарушаешь энергетический баланс Украины, Украина начинает закрывать экспорт, ухудшается энергобаланс Европы, ситуация в Европе становится еще хуже с точки зрения энергетической безопасности, цен и дальше наступают соответствующие политические и социальные последствия", — объяснил глава МИД.

Напомним:

4 марта российские войска захватили Энергодар Запорожской области — город, в котором расположена АЭС, саму станцию обстреляли.

21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция полностью вышла из-под контроля агентства, принципы ядерной безопасности на станции нарушены.

Военные РФ по-прежнему остаются на ЗАЭС с оружием и боеприпасами.

Четверо представителей МАГАТЭ покинули ЗАЭС, двое остались на постоянной основе.

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