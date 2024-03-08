Против россиян и сексизма: как украинские женщины воюют на передовой

Женщины-военные в Украине говорят, что война меняет в обществе представление о силе, способностях и ценности женщины, но изменения не происходят сразу.

Война, армия, боевые действия, передовая – все это традиционно рассматривается как "мужской мир", несмотря на многочисленные официальные и неофициальные взносы, которые женщины вносили как на поле боя, так и на домашнем фронте в конфликтах на протяжении веков.

Однако роль женщин в войне быстро меняется в современную эпоху, особенно в Украине, где вторжение России побудило тысячи женщин записаться и служить в армии как на передовой, так и на небоевых ролях.

Об этом говорится в материале CNBS.

В октябре прошлого года Министерство обороны Украины заявило, что почти 43 000 женщин сейчас служат в армии, что на 40% больше, чем в 2021 году до полномасштабного вторжения России.

Сексизм и дискриминация в армии

Женщины-военные в Украине говорят, что война меняет в обществе представление о силе, способностях и ценности женщины, но изменения не происходят сразу. Сексизм, предубеждения и дискриминация все еще распространены и они чувствуют, что постоянно должны доказывать себя своим коллегам-мужчинам.

"На поле боя, в силу того, что ты женщина, ты должна доказать свою способность качественно выполнять боевую задачу. С другой стороны, если ты мужчина, тебе не нужно ничего доказывать", – отметила Ирина Цыбух, которая последние четыре года работает боевым медицинским. работником медицинского батальона "Госпитальеры".

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"Эта дискриминация проявляется в сомнениях командира, который не хочет давать вам трудные задачи, потому что боится, что вы их не выполните, поскольку вы женщина", — сказала она в комментариях, отправленных по электронной почте CNBC.

Лук описала свою нынешнюю роль как "начальника бригады в очень доброжелательном для женщин отделе", сказав, что чувствует безопасность и уважение своих сверстников из-за высокого качества своей работы.

"Но мой пример не влияет на их общее предубеждения в отношении женщин. Они считают меня и таких, как я, исключением из правил, и они выберут для этой задачи мужчину, а не женщину", - рассказала военная.

Статус украинских женщин в армии

Статус украинских женщин в армии страны начал существенно меняться 10 лет назад, когда Россия аннексировала Крым и поддержала сепаратистов в Донбассе на востоке Украины. Тлеющий в регионе конфликт оказался предвестником полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Конфликт на Донбассе стал призывом к оружию для многих женщин в Украине, поскольку за последнее десятилетие количество женщин-военнослужащих возросло более чем в три раза. В 2014 году численность военнослужащих-женщин составляла около 14 тысяч человек, сообщили в Минобороны Украины.

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К 2020 году их количество возросло более чем вдвое – более 31 000, что составляет 15,6% от общей численности персонала того времени.

По данным министерства, по состоянию на октябрь 2023 насчитывалось около 43 000 военнослужащих, из них примерно 5 000 на передовой.

Должности для женщин в ВСУ

В прошлом женщины в Вооруженных силах также были ограничены определенными ролями, такими как логистика, связь или медицинские роли, хотя это изменилось за последние несколько лет. Министерство обороны Украины 2016 открыло больше боевых должностей для женщин, а в 2018 это было расширено, позволив женщинам официально служить на таких должностях, как командиры пехоты, стрелки бронетехники и снайперы.

Бывшая журналистка и нынешний снайпер Елена Белозерская рассказала CNBC, что некоторые физические роли лучше подходят мужчинам, но это не мешает женщинам хорошо выполнять различные военные роли.

"Конечно, ко мне относятся не так, как к мужчинам, но это невозможно — по крайней мере потому, что средняя женщина всегда будет физически слабее среднего мужчины, и это нужно учитывать", — сказала она по электронной почте.

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"В остальном женщины-военные ничем не отличаются от мужчин... и чем больше женщин хорошо выполняют свои обязанности, тем лучше отношение к женщинам-военным. Конечно, кардинально отношение не может измениться за один день или даже год, это длительный процесс", – сказала она.

Белозерская смогла увидеть этот процесс впервые присоединившись к добровольческому батальону 2014 года, когда российские ставленники наступали на востоке Украины.

Она стала заметна в движении, призывающем к тому, чтобы женщины могли взять на себя боевые обязанности в украинских Вооруженных силах шаг, вступивший в силу 2016 года и чтобы их предыдущая служба была признана. Белозерская стала офицером 2018 года, затем два года была командиром артиллерийского взвода в Донецке, пока не ушла в отставку 2020 года.

За неделю до вторжения России 24 февраля 2022 г. она сказала, что она, ее муж и другие "братья по оружию" записались в воинскую часть в ожидании вторжения.

"С 2022 года она вернулась к своей роли снайпера и достигла легендарного статуса в Украине благодаря своим способностям и мужеству настолько, что Россия пыталась распространить фейковые новости о ее "ликвидации". Однако она положительно относится к этому, говоря, что это значит, что русские не забыли о ней: "Это значит, что они боятся", — говорит она.

Каждая женщина в армии имеет свою историю

Тем не менее, Белозерская имеет собственный опыт дискриминации среди сверстников, отмечая, что "каждая женщина в армии имеет свою историю, даже несколько, о том, как ее куда-то не пускали, потому что она женщина или что кому-то позволяли делать оскорбительные замечания".

"Конечно, чем дольше продолжается война, чем больше женщин на передовой, тем лучше отношение, – отметила Белозерская, – хотя до сих пор есть военные, которые уверены, что если на передовой нет девушек, то их подразделение то девушек на передовой вообще нет".

Изменения для женщин-военных в ВСУ

Теперь женщина в армии может быть водителем, гранатометчицей, заместителем командира разведывательной группы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и т.д. Ранее контракт о прохождении военной службы подписывали женщины в возрасте от 18 до 40 лет, а для мужчин такое ограничение не было.

"Теперь контрактниками могут стать представители обоих полов от 18 до 60 лет", — отметили в министерстве.

Одной из сфер прогресса стали женщины для женщин, это униформа, защитное снаряжение и основные средства. До войны Ксения Драганюк была блоггером, но сейчас руководит некоммерческой организацией, занимающейся разработкой и изготовлением армейской одежды и снаряжения соответствующих размеров для женщин.

”Раньше женщины импровизировали разные решения, шили себе униформу с местными портными, меняли мужскую одежду или использовали ремни для регулировки. Однако решение этих проблем во время полномасштабной войны оказало существенное влияние на производительность их службы. Это не задача, которой следовало тяготить военнослужащих", — рассказала одна из женщин-военных.

Центр противодействия дезинформации при СНБО назвал сообщение о мобилизации женщин "российской пропагандой".

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