Против Шария возбуждено уголовное дело о неуплате налогов и отмывании доходов

Против блогера возбуждено дело по трем статьям.

Против пророссийского блогера Анатолия Шария было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям — о подделке документов при госрегистрации, отмывании доходов в крупном размере и уклонении от уплаты налогов. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в ответ на запрос нардепа от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко.

В запросе к ОГП нардеп поставил вопрос о законности приобретения слое объектов недвижимости за рубежом, а также источников финансирования его партии.

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В ответ на это у генпрокурора заявили, что уголовное дело против блогера уже открыто и запрос будет присоединен к материалам этого дела для дальнейшей проверки.

Аналогичный запрос был подан также в Нацагентство по предотвращению коррупции. Там ответили, что проведенный анализ отчета партии Шария обнаружил признаки нарушения порядка финансирования, а именно — подавались недостоверные сведения, а членские взносы вносились людьми, которые не имели на это права.

Материалы по выявленным фактам Назка передало в Нацполиции для дальнейшего расследования.

Напомним, Минюст подал иск на запрет партии Шария. О подозрении блоггеру, который проживает в Испании, СБУ сообщила еще 16 февраля — по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан. Следователи говорят, в течение 9-ти лет Анатолий Шарий фактически был рупором Кремля.

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