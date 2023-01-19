Против скандального митрополита УПЦ МП Павла открыли производство – нардеп

В Офисе генпрокурора указали, что оскорбления Павла в адрес главы ПЦУ митрополита Епифания и почетного патриарха Филарета разжигают религиозную рознь.

В Украине возбуждено уголовное производство против скандального митрополита УПЦ МП Павла, которого в Сети называют Паша "Мерседес".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

Нардеп возмутили слова митрополита Павла, произнесенные во время рождественской проповеди.

"Успенский собор отдали раскольнику и самосвяту. Раскольник это Филарет (почетный патриарх Филарет), самосвят – Епифаний (глава ПЦУ митрополит Епифаний. – Ред.). Мне говорят помянуть (за богослужением, таким образом признав главенство ПЦУ. – Ред.) Епифания. Кого — сущего черта? Раскольника? Вся "мерзость" началась с Филарета", — отметил Павел.

Юрчишин считает, что такими заявлениями скандальный наместник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре сеет раздор среди верующих, поэтому направил обращение в Офис генпрокурора.

Фото: Ярослав Юрчишин (Facebook)

В Офисе генпрокурора ответили, что эти высказывания "направлены на разжигание религиозной вражды и ненависти между верными УПЦ МП и ПЦУ, путем унижения ПЦУ по сравнению с УПЦ МП и употребления в отношении ПЦУ и ее священнослужителей оскорбительных наименований".

Напомним, что на Рождество по Юлианскому календарю, 7 января, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение впервые совершал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Сегодня, 19 января, на Крещение, митрополит Епифаний во второй раз совершил литургию в Киево-Печерской лавре.

УПЦ МП 31 декабря 2022 года провела последнюю службу в Верхней лавре . Тогда Павел пригрозил, что "когда придет время", УПЦ МП спросит об ответе. В Рождество он традиционно для себя проклинал журналистов под стенами Лавры.

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