Против скандального нардепа Трухина возбудили дело за попытку дать взятку: ему грозит четыре года тюрьмы

Против скандального нардепа Трухина возбудили дело за попытку дать взятку: ему грозит четыре года тюрьмы

Максимальное наказание, "светящее" Трухину — четыре года лишения свободы.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по нардепу Александру Трухину, которого исключили из партии "Слуга народа" из-за видео с аварией с его участием, по факту предложения предоставления им неправомерной выгоды.

Об этом сообщили Укринформу в Офисе генпрокурора.

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"Генеральный прокурор внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о предложении предоставления народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа. Уголовное производство начато по ч.1 ст. 369 УК. Досудебное расследование поручено осуществлять детективам Национального антикоррупционного бюро".

Напомним, народный депутат Александр Трухин 2 февраля был исключен из партии "Слуга Народа". Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на его исключение из партии, отметив, "все должны быть равны перед законом и нести ответственность за нарушение".

Ранее сообщалось, что депутат от "Слуги народа" Александр Трухин совершил ДТП в августе 2021 года. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, политик якобы был нетрезвый, а тест на алкоголь проходить отказался.

Недавно в Сети была опубликована видеозапись с места ДТП. На кадрах видно, как Трухин пытается договориться с полицейским о том, чтобы покинуть место ДТП, и обещает впоследствии "найтись" с правоохранителем и "отблагодарить" его. Расследование дела продолжается.

Нардеп Трухин снова стал героем соцсетей

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