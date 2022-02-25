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Против украинцев началась фишинговая атака: какие письма нельзя открывать в мессенджерах (фото)

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Против украинцев началась фишинговая атака: какие письма нельзя открывать в мессенджерах (фото)

pixabay.com

Украинцев предостерегают, чтобы не открывали письма с прикрепленными файлами неизвестного происхождения.

Против украинцев началась фишинговая атака. На электронные адреса граждан поступают письма с прикрепленными файлами неопределенного характера.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, такие рассылки подобных сообщений могут поступать и в мессенджеры.

"Вражеские силы преследуют цель получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации. Ни в коем случае не открывайте таких писем и сообщений. Помните о кибергигиене", — предупредили в Верховной Раде.

одно из писем от хакеров, которые открывать нельзя / ©
одно из писем от хакеров, которые открывать нельзя

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