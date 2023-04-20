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Противник атаковал ударными дронами: на Востоке уничтожили 10 из 11 "шахедов"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Противник атаковал ударными дронами: на Востоке уничтожили 10 из 11 "шахедов"

Уничтожены 10 из 11 «Shahed-136/131» / Фото: t.me/kpszsu

Украинские военные уничтожили 10 иранских дронов.

Несмотря на какие-либо сложности, Воздушные Силы ВС Украины продолжают защищать воздушное пространство нашего государства 24/7.

Об этом идет речь в социальных сетях.

Этой ночью противник снова атакует ударными дронами и управляемыми авиабомбами.

Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" уничтожены 10 из 11 "Shahed-136/131".

«Большая просьба не использовать символику Воздушных Сил или неуместные шутки для хайпа, создание мем с летальными тарелками и прочее. Мы продолжаем сражаться за наше небо и землю, и обязательно победим оккупанта!

Всех подразделений Воздушных Сил спасибо за боевую работу! Итого – к победе!», — также напомнили украинские военные.

Зарево над Киевом 19 апреля 2023: версия Воздушных Сил

По предварительной информации , вспышки на Киев около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита.

Информация о вспышках   в Киевской области уточняется.

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Дата публикации
Просмотры
108
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