Противник интенсивно атакует украинских защитников на Покровском направлении: 40 штурмов

С начала суток произошло 187 боевых столкновений.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 22.11.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб Украины в сообщении в социальных сетях.

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала.

С начала суток произошло 187 боевых столкновений, противник нанес два ракетных (две ракеты), 52 авиационных удара (56 КАБ) и 748 ударов дронами-камикадзе, осуществил более 3900 обстрелов позиций наших войск.

В Харьковском направлении российские террористы трижды тщетно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. По Липцам и Охримовке враг бил управляемыми авиабомбами.

Шесть раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Зеленого Роща, Глушковки и Загрызового. К настоящему времени длится два боестолкновения.

Восемнадцать вражеских атак в настоящее время отразили украинские воины вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новоегоровки и Макеевки на Лиманском направлении. Продолжается одно боестолкновение. Враг нанес авиационных ударов в районах Ивановки, Дроновки, Кривой Луки и Белогоровки.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами в районах Закотного и Северского.

На Краматорском направлении завершились неудачей четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек и в районе Временного Яра. Еще одно сражение продолжается.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, давит, пытаясь продвинуться в районе Торецкая. Семь атак уже отразили наши воины, еще одна – продолжается.

Интенсивно атакует противник украинских защитников в Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григоровки, Даченского, Петровки и Пушкиного. До сих пор длится четыре боестолкновения. Авиаудары получили Сухая Балка, Валентиновка и Мирноград.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали по данному направлению 130 и ранили 160 окупантов. Уничтожены два танка, одна БМП, восемь единиц автомобильной техники, миномет, две баги. Также четыре танка, один миномет и один квадроцикл были повреждены.

Также горячо на Кураховском направлении, в настоящее время суток насчитывается 35 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Берестков, Солнцевки, Дальнего, Новодмитровки, Курахово, Екатериновки, Романовки и Антоновки. Тринадцать боев продолжаются до сих пор.

На Времивском направлении украинскими воинами отражены 15 атак вражеских подразделений в районах населенных пунктов Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки. Пять боеприкосновений еще продолжается. Противник активно применял авиацию на направлении.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили одну атаку противника в направлении Каменского. По Малой Токмачке враг нанес авиаудару КАБам.

На Приднепровском направлении четыре вражеских штурма потерпели неудачу. Враг бил НАРами по Казацкому.

В Курщине украинские бойцы держат оборону, отражая восемь атак врагов; Всего за сегодняшний день противник предпринял 28 попыток атаковать наши подразделения.

В других направлениях существенных изменений в ситуации не произошло.

"Сегодня отметим украинских воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 406-й отдельной артиллерийской бригады им. генерала-хорунжого Алексея Алмазова, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 68-й отдельной 425-го отдельного штурмового батальона, стойко сдерживающих нашествие превосходящих сил противника на восточном фронте. Бьем врага и приближаем нашу Победу!

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Как сообщала разведка Южной Кореи, войска КНДР присоединились к десантникам и уже воюют. В Сеуле полагают, что КНДР могла отправить в Россию от 10 900 до 12 000 солдат.

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