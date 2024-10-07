Противник интенсивно атакует украинских защитников на Покровском направлении – Генштаб

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 06.10.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в соцсетях.

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения боевого потенциала неприятеля.

С начала суток произошло 99 боевых столкновений, противник нанес 6 ракетных (7 ракет), 72 авиационных ударов (в частности, задействовал 94 КАБ) и 653 удара дронами-камикадзе, совершил 3417 обстрелов позиций наших войск.

Вблизи Старицы и Волчанская в Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений. Ориентировочные потери врага на направлении составили 58 окупантов убитыми и ранеными, уничтожено 14 артсистем, 33 БпЛА, десять единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

Одиннадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Кучеровки, Кругляковки, Вишневого и Новоосинового. На данный момент боеприкосновения продолжаются в трех локациях.

Позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы за прошедший день в Лиманском направлении 18 раз штурмовали российские войска. До сих пор продолжаются три атаки врага.

На Северском направлении наши войска остановили попытку противника улучшить тактическое положение вблизи Белогоровки.

Недалеко от Временного Яра, Ступочек и Белой Горы завершились девять попыток захватчиков продвинуться вперед на Краматорском направлении.

Активно действовала вражеская штурмовая и бомбардировочная авиация. На Торецком направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали в районах Торецкая и Щербиновки.

Интенсивно атакует противник украинских защитников в Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 19 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Мирнограда, Лысовки, Крутого Яра, Новотроицкого, Луча, Петровки и Селидового. Девять боеприкосновений на направлении еще продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 126 и ранили 157 окупантов. Уничтожены три танка, три боевых бронированных машин, три пушки, три командно-наблюдательных пункта, два БПЛА и десять автомобилей. Также повреждены два танка, четыре боевых бронированных машин, семь вражеских авто и пять артиллерийских систем захватчиков.

В настоящее время суток на Кураховском направлении насчитывается 17 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанне Второе, Александровка и Константиновка, в настоящее время идет семь боев.

Продолжается бой близ Богоявленки на Времивском направлении, всего до сих пор, применяя штурмовую авиацию, агрессор семь раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Ясной Поляны и Золотой Нивы.

На Приднепровском направлении отражены шесть вражеских атак, противник успеха не имел.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. Всего за сегодня враг нанес по Курщине 15 авиаударов, применив 21 управляемую авиабомбу.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Сегодня отметим украинских воинов из 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 3-й отдельной штурмовой бригады, которые устойчиво сдерживают нашествие превосходящих сил противника. Украине!", — говорится в сообщении.

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Напомним, аналитики DeepState сообщили, что военные жалуются на провальную оборону вблизи двух городов в Донецкой области — возле Горняка и Покровска. За эту оборону отвечала военно-гражданская администрация (ВГА).

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