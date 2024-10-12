Противник интенсивно атакует украинских защитников на Покровском направлении – Генштаб

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 11.10.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в соцсетях.

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала.

С начала суток произошло 146 боевых столкновений, противник нанес 59 авиационных ударов, в частности, задействовал 88 КАБ и 602 удара дронами-камикадзе, совершил более 3700 обстрелов позиций наших войск.

В Харьковском направлении российские террористы однажды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Тихого.

Двадцать один раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки и Песчаного. В настоящее время продолжаются девять боеприкосновений в районах Степной Новоселовки, Кругляковки, Петропавловки и Колесниковки.

Семь атак врага сейчас отбивают украинские воины вблизи Грековки, Новомихайловки, Тернов и Заречного на Лиманском направлении. Двенадцать штурмовых действий врага в течение дня были остановлены недалеко от Макеевки, Новосадового, Невского, Белогоровки и Екатериновки.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, но нанес авиационный удар по Ясногоровке.

На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калиновки, Временного Яра, Ивановского и Ступочек. До сих пор длится два боестолкновения.

На Торецком направлении оккупанты за сегодняшний день 13 раз штурмовали в районе Торецкая. Продолжаются боевые действия в семи локациях — враг давит, пытаясь продвинуться в районе Торецкая.

Интенсивно атакует противник украинских защитников в Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 19 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Селидового, Мирнограда и Лисовки.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 126 и ранили 182 кафира. Уничтожены семь боевых бронированных машин, 10 единиц автомобильной техники, девять мотоциклов. Также повреждены четыре танка, шесть боевых бронированных машин, четыре единицы автомобильной техники и одна РСЗО БМ-21 «Град».

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 32 боевых столкновения. Террористы, при поддержке авиации, пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахового, Желаемого Второго, Цукуриного, Кураховки, Константиновки, Екатериновки, Антоновки и Водяного. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Времивском направлении в течение дня отражено восемь атак вражеских подразделений в районах населенных пунктов Богоявленка, Золотая Нива, Ровнополь, Новоукраинское, продолжаются семь боев в районах Новодаровки, Левадного и Ольговского. Во время наступательных действий противник активно применял авиацию.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении три вражеских штурма потерпели неудачу.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиаударах с применением 21 КАБ.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Сегодня отметим украинских воинов из 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского, стойко сдерживающих нашествие превосходящих сил противника на фронте. Бьем врага и приближаем нашу Победу! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

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Напомним, в районе Временного Яра уменьшилось количество штурмов, если сравнивать с ситуацией, которая была раньше. Впрочем, захватчики готовятся к новым штурмам.

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